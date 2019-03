El pleno de Sarria rechaza de nuevo el plan especial del casco histórico

SARRIA. El pleno de Sarria rechazó el jueves por segunda vez en lo que va de mandato prestar aprobación definitiva al plan especial del casco histórico y del Camino de Santiago a su paso por la localidad.

El documento urbanístico recibió los siete votos a favor del grupo de gobierno y los ocho en contra de los concejales de la oposición, en un pleno en el que faltaban el expopular Manuel Sangil y el independiente José Manuel Bello.

La concejala de urbanismo, Silvia Vázquez, defendió la importancia para Sarria de contar con este tipo de plan, el cual "ten todos os informes favorables e está redactado por profesionais". Recordó también que hubo reuniones con la oposición para darles la opción de presentar modificaciones que no fuesen sustanciales.

El PP anunció que no iba a mover "un ápice" su postura al tratarse del mismo plan presentado al pleno en diciembre de 2017, solo con una aportación a mayores realizada por Antón Fortes. "Queren colar un trágala a dous meses das eleccións", criticó su portavoz, José Antonio García. Fortes señaló también que su postura no ha cambiado. "Sigo pensando que é este plan non é bo", afirmó.

Desde la oposición aseguraron estar en desacuerdo con aspectos como la calificación de la Fortaleza y Ponte Ribeira, así como las áreas de reparto, que hará que algunos propietarios que antes disponían de solares tengan que ponerse de acuerdo para edificar. "Coas reparcelacións faise un conxunto máis harmonioso. Non se perde edificabilidade, só se esixe poñerse de acordo cun veciño", sostuvo la regidora, Pilar López.

Para el teniente de alcalde, Efrén Castro, "o PP e os seus apéndices o único que queren é que Sarria non teña un plan de urbanismo porque disfrutan no pleistoceno e o PP móvese moi ben nun urbanismo sen regular".

Por unanimidad de todos los asistentes acordaron poner en marcha la comisión de protocolo para estudiar las medidas de aplicación en la villa para cumplir con la Ley de Memoria Histórica.

También se aprobaron, en este caso con la abstención de la oposición, unas modificaciones de crédito por importe de unos 100.000 euros para hacer frente a varios pagos del Concello estipulados por sentencias judiciales.

La instalación de la perrera no será desmantelada por completo

La alcaldesa indicó, a preguntas de la oposición, que las instalaciones de la perrera no serán desmanteladas por completo, de modo que "quedará algunha xaula por se hai unha emerxencia".

Pilar lópez no desveló al pleno el coste que tendrá para el Concello la residencia canina de Santiago a la que fueron llevados los últimos nueve perros que quedaban en el refugio de la Rúa do Porvir. Solo dijo que el contrato inicial se hizo por un mes. Sobre la propiedad de esos animales, respondió que son "de Huellas de Sarria e do Concello".

Preguntado sobre Diego Pazos, el concejal de obras, Diego lópez, señaló que se resolverá el contrato con la empresa, se hará la liquidación y una nueva adjudicación para subsanar defectos, sin dar plazos para ello. Tampoco aclaró cuándo comenzarán las obras de asfaltado en el bulevar de la Rúa Calvo Sotelo.