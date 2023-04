El pleno de Sarria libra más de un millón del remanente para los pagos de la RPT

El pleno de Sarria acordó en la noche del jueves destinar 1.049.000 euros del remanente de tesorería del pasado año a los pagos a trabajadores del Concello correspondientes a la entrada en vigor de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la subida salarial del 2,5% y el plan de estabilización de empleo.

La medida recibió los votos a favor de todos los concejales con la excepción de la no adscrita Pilar López, quien se abstuvo. Aunque todos los grupos definieron la RPT como una "necesidade" para el Concello, el asunto no estuvo exento de polémica, sobre todo porque PP, PSOE y no adscritos acusaron al alcalde, Claudio Garrido, de poder haber gestionado estos pagos hace ya meses y de usarlos con fines partidistas.

En su opinión, la modificación de crédito autorizada este jueves es la constatación de que no era preciso aprobar los presupuestos (que en febrero recibieron el voto en contra de estos grupos) para disponer de fondos para la RPT, sino que esta fue utilizada por el alcalde en aquel momento como presión para intentar sacar adelante unas cuentas "infumables". "Si la RPT no se aplicó antes fue por culpa suya", dijo Benjamín Escontrela.

Polémica declaración

El concejal José Manuel Bello, que ejerció en el pleno como no adscrito tras dejar el grupo popular, fue más allá y soliviantó a los trabajadores con unas polémicas declaraciones que merecieron abucheos de la sala (repleta de personal municipal), la exaltación de la edila Geni Valcárcel y el reproche de Garrido, que le instó a retirar sus palabras. "Vostede trae aquí aos traballadores pola cabezada, nin máis nin menos", afirmó, tras lo cual se excusó argumentado que fue una expresión "a destempo".

Garrido, por su parte, defendió que esta modificación de crédito no se podía haber realizado antes porque hay que esperar a tener la liquidación del presupuesto del pasado año para conocer el remanente. El alcalde se refirió al funcionariado como el músculo que hace funcionar el Concello, en lo que también coincidió Efrén Castro, del BNG, quien opinó que la aplicación de la RPT redundará en beneficio de toda la población.

El pleno también aprobó, con 16 votos a favor y uno en contra, destinar otros 722.000 euros del remanente al pago de la parte que le corresponde al Concello para ejecutar obras que cuentan con subvenciones de Xunta o Diputación, además de abonar las ayudas a colectivos como la Sarriana.

En una sesión en la que se dejó notar el momento preelectoral que se vive en el cruce de reproches, la corporación también dio luz verde al pago de facturas atrasadas por 470.000 euros. Votó a favor el gobierno, en contra Pilar López y el resto fueron abstenciones.

La no adscrita pidió un pleno extraordinario para aprobar facturas de otros años y no solo las de este mandato, solicitud a la que se sumó el socialista Diego López y el PP que, con José Antonio García de nuevo como portavoz, acusó a Garrido de beneficiar a unas empresas amigas frente a otras, hecho que este negó diciendo que se pagan las facturas "reconocidas".

Las partidas para el geriátrico se quedaron fuera

El pleno incluía, fuera del orden del día, un suplemento de crédito de 228.000 euros para la RPT de la residencia de mayores, asunto que no llegó a votarse porque la urgencia solo recibió los apoyos de Camiña y BNG, que no fueron suficientes. Castro lamentó que no se tratase este punto y el alcalde dio a entender que convocaría otro pleno.

Todos los partidos se unieron para pedirle al gobierno que abone los cerca de 90.000 euros pendientes de pago a la Cruz Roja para su taller de alzhéimer, que tuvo que ser suspendido por falta de fondos y que hacía una gran labor, según destacaron. Camiña Sarria tachó de "oportunista" la moción y alegó que antes hay que revisar el convenio.