El pleno de Sarria aprueba el abono de 360.000 euros de facturas de 2016

El pleno ordinario celebrado este jueves por la corporación sarriana sirvió para aprobar el pago de facturas pendientes del año 2016 por importe de 363.000 euros, de los cuales una pequeña cantidad corresponde a gastos de la residencia de mayores Nosa Señora do Carme (alrededor de 20.000 euros) y el resto eran deudas con proveedores del Concello.

Los reconocimientos extrajudiciales de crédito salieron adelante con el apoyo de los cinco miembros del gobierno presentes en la sesión y la abstención de los diez concejales de la oposición. Estos últimos justificaron esta vez su voto "para non prexudicar aos provedores", pero fueron muy críticos con la gestión económica del gobierno y la prórroga de los presupuestos durante todo el mandato.

El no adscrito Antón Fortes acusó al bipartito de "fraccionar facturas para escapar da lei de contratos" y recordó que Fiscalía tiene abiertas diligencias por esta causa. Por su parte, el portavoz popular, José Antonio García, aseguró que el Concello "está rondando os dous millóns de euros de impago e os dez meses de demora nas facturas", además de "incumprir a regra de gasto e ser o que ten máis morosidade en Galicia".

La alcaldesa, la socialista Pilar López, culpó a la oposición de haber impedido que estas facturas se abonasen antes al votar para que quedasen sobre la mesa para mejor estudio en noviembre del pasado año. Sobre la deuda del Concello sostuvo que "é bastante menos de dous millóns". "No 2017 pagouse ata outubro ou novembro porque despois non se deu fiscalizado e este ano pagáronse ata abril as facturas que non tiñan reparos", afirmó. El incumplimiento de la regla de gasto fue de 43.000 euros.

El nacionalista Efrén Castro dijo que este gobierno pagó a su llegada 800.000 euros de facturas del anterior y que acaban de llegar otros 80.000 de certificaciones de la piscina cubierta. También se dirigió al portavoz popular para anunciarle que "xa lle chegarán noticias" de temas judiciales, que no precisó en el pleno.

Por otra parte, durante la sesión fueron aprobados los festivos del próximo año, que serán los días 24 de junio y 9 de septiembre.

Polémicas dietas de un curso de liderazgo político

Una de las polémicas del pleno vino motivada porque la alcaldesa pasó dietas por importe de 423 euros por la asistencia a un "curso de liderazgo político" en Madrid. Desde la oposición reclamaron que ese gasto no fuese por cuenta del Concello al entender que no entra dentro "do

interese xeral do pobo de Sarria".



Pilar López, por su parte, defendió que fue un curso "de formación" de la Femp al que asistieron más alcaldes y por el cual pasó "as mínimas dietas" sin reparos de intervención, consistentes en tres noches de hotel "no máis barato que había en Madrid" y el kilometraje, sin incluir ninguna comida. Desde la bancada popular avanzaron que, si no retira esas dietas, "traerémolo ao próximo pleno para que non pague o pobo de Sarria o seu liderado político".