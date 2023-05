El pleno de Sarria aprueba 238.000 euros para personal de la residencia

La corporación de Sarria aprobó este miércoles en un pleno extraordinario un suplemento de crédito de 238.000 euros con cargo al remanente de tesorería para hacer frente a la subida salarial, la estabilización de plazas y la futura Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la residencia de mayores.

Los dos primeros capítulos se llevan 128.000 euros y los 110.000 restantes quedan en previsión para aplicar la RPT del geriátrico una vez se apruebe. Se calcula que costará unos 220.000 euros al año, de modo que se habilitaron fondos para la mitad del ejercicio.

En el que fue el último pleno de la actual corporación municipal, el portavoz del PP, José Antonio García, criticó con dureza la gestión de Camiña, sobre todo en el aspecto económico. Insistió en que la RPT de la residencia todavía no está aprobada y que este cometido corresponderá al próximo gobierno local. Acusó al alcalde de no tramitar esta Relación de Puestos de Trabajo al mismo tiempo que la del Concello y de vincularla a un suplemento de crédito y no a unos presupuestos. "Só lle importa o 28 de maio, non os traballadores", dijo. Para la no adscrita Pilar López, se trata también de una "tomadura de pelo" mientras que el BNG consideró el acuerdo del miércoles "un paso adiante para mellorar as condicións das traballadoras da residencia" y añadió que, si depende de su partido, "vaise aprobar a RPT". Ni el PSOE ni los otros dos ediles no adscritos hicieron uso de su turno de palabra.

El alcalde, por su parte, defendió que la RPT del geriátrico y del Concello no se hicieron a la vez porque ambas plantillas "nada tienen que ver" y porque la de la residencia "no era tan necesaria en ese momento" al haber un plan de empleo del año 2008 o 2009.

El asunto debatido este miércoles, que quedó pendiente del pleno ordinario al no tener votos suficientes para tratarse por urgencia, fue aprobado por todos los ediles, solo con la abstención de Pilar López.

La sesión plenaria, en la que resonaron los ecos del debate electoral del día anterior, supuso la despedida de los exalcaldes del PP José Antonio García y del PSOE Pilar López, quienes no concurren en ninguna lista a los comicios del próximo día 28. Tampoco repetirán como concejales Mirela Ferizovic y Esperanza López (suplentes en la candidatura del PP), José María Escudero (suplente de Camiña) y Pedro López, edil de este último partido que deja la política.

Garrido agradeció la labor de los seis concejales, "con independencia de los enfrentamientos que pudo haber", dado que todos "intentamos hacerlo lo mejor que hemos podido". Como regidor pidió disculpas "si en algo se pudo faltar a alguna persona" y concluyó deseando "suerte" a los restantes miembros de la corporación que se presentan a las elecciones.