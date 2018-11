El curso de liderazgo político y comunicación que la alcaldesa de Sarria, Pilar López, realizó hace unos meses en Madrid volvió a ser uno de los temas centrales del pleno ordinario de este jueves, en el cual se aprobó una moción con los votos del PP y dos de los concejales no adscritos para que devuelva los 423 euros que percibió del Concello en concepto de dietas por asistir a aquella actividad.

La moción fue presentada por el PP, que calificó de "abusivo que un curso político e partidista o teñan que pagar os sarriaos". "Se quere ser lideresa política, páguese os seus cursos", dijo el portavoz popular, José Antonio García. Antón Fortes y Benjamín Escontrela apoyaron la propuesta tras considerar que estas dietas son "unha falta de ética e un exempliño de inmoralidade". Por su parte, el independiente José Manuel Bello se abstuvo y el grupo de gobierno (faltaba una edila) votó en contra.

Pilar López reiteró que pasó al cobro las dietas "mínimas", de noches de hotel y kilometraje, y aseguró que el curso, organizado por la Femp, no fue en beneficio personal sino una formación "para que o pobo de Sarria teña unha alcaldesa que saiba comunicarse e estar á altura deste pobo", defendió. "Dóeme na alma e no corazón que digan que estou gastando cartos dos sarriaos para o meu beneficio. Aproveitei eses cursos para o ben de Sarria", añadió.

Tras aprobarse la moción, que calificó de "rastrera", anunció que no cumplirá el acuerdo, lo que fue criticado por la oposición. "Considero que me merezo eses 400 euros, se fun a Madrid foi para aprender cousas para este Concello e non para min", concluyó.

El debate no quedó ahí porque en el pleno se puso de manifiesto la asistencia a un segundo curso en Madrid, con unas dietas similares. El PP dijo que llevará al siguiente pleno una moción en el mismo sentido para que no se abonen o, en su caso, se devuelvan.

Proveedores

Aprobado el pago de facturas por casi 600.000 euros



El pleno aprobó reconocimientos de crédito para hacer frente a pagos de facturas de 2017 por importe de casi 600.000 euros. Salieron adelante al abstenerse la oposición que, no obstante, volvió a ser muy crítica con la gestión económica del gobierno, situando al Concello de Sarria "entre os que peor pagan de Galicia", con una demora "duns 280 días".



La regidora aseguró que, en todos los mandatos, se aprobaron estos reconocimientos y negó que se deban al hecho de trabajar con los presupuestos prorrogados. Entre otros factores, habló de los sucesivos cambios en intervención, reconociendo la profesionalidad de la titular y el error de tener un tiempo "un acumulado".



Funcionarios

El pleno también aprobó tras un largo debate técnico la subida salarial de los funcionarios, incluido el concepto de productividad.



La sesión, de casi tres horas, fue por momentos una "chirigota" y un espectador abandonó la sala anunciando que iba a ver un partido de fútbol, otro "espectáculo".