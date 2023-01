El pleno fuerza al gobierno a pedir la nulidad del procedimiento catastral

El pleno de Sarria aprobó este jueves, con los votos de PP, PSOE y Galicia Sempre y en contra del criterio del grupo de gobierno de Camiña, solicitar a Catastro que declare nulo el nuevo procedimiento simplificado de valoración colectiva realizado en el municipio y las valoraciones en él incluidas.

El catastrazo volvió a ser así el protagonista de un pleno al que acudieron vecinos afectados y que evidenció de nuevo otra vez las discrepancias en un tema que se presenta como uno de los principales asuntos de la próxima campaña.

El exsocio de gobierno, Benjamín Escontrela, defendió que en Sarria debería hacerse un procedimiento general de valoración colectiva y no uno simplificado al no existir una ponencia de valores psoterior al 1 de enero de 2003.

Llevó a pleno una moción en este sentido al tiempo que pidió una nueva ponencia con valores catastrales adaptados a la realidad de los inmuebles y la aprobación del PXOM, parado desde 2007. "¿Ustedes de qué parte están, para defender a los ciudadanos o parar freírlos a impuestos?", le preguntó al grupo de gobierno.

Su propuesta salió adelante al recibir el respaldo de los seis ediles del PP y del concejal socialista Diego López (faltaba la portavoz del PSOE). Ambas formaciones opinaron que el Concello debe "pelexar" ante Catastro para defender los intereses de los vecinos por lo que apoyaron el recurso.

La postura del gobierno difiere totalmente. Para Camiña el planteamiento de Escontrela carece de base legal y solo busca "mantenerse en el candelero" a costa del Ibi. "Da miedo la frivolidad con la que aborda los asuntos. Es un peligro crear y mantener una alarma social por interés personal", dijo el concejal José María Escudero, quien aseguró que el mismo procedimiento aplicado en Sarria se hizo en otros 80 concellos.

El alcalde sostuvo también que hay jurisprudencia que avala ese proceso castastral y que "lo serio, coherente y responsable" son las bonificiones del Ibi que está aplicando el Concello a la espera de la nueva ponencia de valores y de aprobarse un PXOM que reduzca los núcleos rurales.

El BNG, por su parte, se abstuvo al temer que se puedan crear "falsas expectativas" con un recurso que "xuridicamente está en discusión". "Ante esas situacións inxustas de Catastro aprobáronse bonificacións. O resto é xogar a unha carta moi incerta e que pode xenerar frustracións", afirmó su portavoz, Efrén Castro.

En el debate estuvo también un informe de la Diputación sobre el procedimiento catastral solicitado por el alcalde en 2019 y que cada partido interpreta de forma diferente llevándolo a su terreno.

La sesión se caldeó por momentos cuando el popular José Manuel Bello acusó a Escudero de "ter un carro no seu despacho e outro no Concello", alusiones personales que el edil calificó de "falsas". También José Antonio García, que ya no ejerce como portavoz del PP, tomó la palabra para culpar a Garrido de "enganar tres anos co Ibi por ser o beneficiado do cobro".

El pleno aprobó también, esta vez por unanimidad, una moción del BNG en defensa de los productores de ecológico. En el turno de preguntas, el PP se interesó entre otros asuntos por el coste para el Concello del festival de blues, ante lo cual la edila de Cultura respondió que eran "muy cansinos".