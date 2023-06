El pleno deja sin aprobar dos actas por no reflejar que se le prohibió votar a Escontrela

El Concello de Sarria cerró este miércoles el mandato con un pleno extraordinario para aprobar cinco actas de anteriores sesiones, en el que una vez más hubo división a pesar de ser un pleno de trámite. La corporación no dio luz verde a dos actas por no reflejar que no se dejó votar al edil de Galicia Sempre, Benjamín Escontrela, sobre la remisión al juzgado del expediente de contratación del detective para investigar a trabajadoras de la residencia.

El primer acta que no se aprobó fue la del 23 de febrero, que el concejal dijo que no recoge lo acontecido. Denunció que en ella se indica que se abstuvo en la votación sobre el caso del detective cuando realmente se le impidió pronunciarse por, según alegó entonces el alcalde y el secretario, tener interés personal en el asunto.

Esa votación ya estuvo envuelta en la polémica porque se produjo un empate entre los ocho votos a favor de los concejales de Camiña Sarria y BNG y los mismos en contra de PP, PSOE y la no adscrita Pilar López. El voto de calidad del alcalde permitió desempatar y aprobar el envío al juzgado del expediente, lo que sería diferente de poder pronunciarse Benjamín Escontrela.

El edil pidió en la sesión del 30 de marzo que se corrigiera el acta y aseguró que no se hizo. El regidor en funciones, Claudio Garrido, explicó que se adjuntó la transcripción literal de la sesión y la grabación de la misma. Esto no convenció y quedó rechazada por PP, PSOE, Galicia Sempre y los no adscritos Pilar López y José Manuel Bello, mientras que Camiña Sarria y BNG votaron a favor.

Lo mismo ocurrió con el acta de la sesión del 30 de marzo, que tampoco salió adelante por, alegó Benjamín Escontrela, no recoger lo acontecido en referencia al polémico caso del detective.

Por el contrario, sí se aprobaron las actas de otros tres plenos, dos de ellas por unanimidad y la tercera con la abstención de José Manuel Bello.

La sesión se cerró con el regidor despidiendo a los concejales que no formarán parte de la nueva corporación que tomará posesión el sábado.