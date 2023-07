El pleno aprueba salarios para cuatro ediles y bonificar el Ibi a 3.000 fincas

La corporación sarriana aprobó este viernes en un pleno extraordinario bonificar el Ibi a 3.005 parcelas sin edificar de suelo de núcleo rural, así como los salarios para cuatro ediles. Las retribuciones se aprobaron al segundo intento y después de que el gobierno las rebajara al pasar de proponer seis dedicaciones parciales a cuatro.

En un inicio se habían planteado cuatro de 20.000 euros brutos al año para Félix Seijas, Geni Valcárcel, Borja García y Ana Isabel Vergara y otras dos de 10.000 para Reyes Abella y César No. Estas fueron llevadas a una sesión el día 6, pero fueron retiradas del orden del día por el alcalde, Claudio Garrido, al no tener apoyos suficientes. Este viernes presentó una nueva propuesta, eliminando las dos dedicaciones de 10.000 euros, con lo que las retribuciones bajaron de los 100.000 euros iniciales a 80.000.

En cuanto a las dietas por asistencia a pleno y junta de gobierno, se mantienen en 150 euros, mientras que bajaron de 100 a 75 para las comisiones informativas. La asignación por grupo político será de 250 euros al mes (50 más que en la primera propuesta) y por concejal de 20 al mes.

El portavoz del PSOE, Benjamín Escontrela, propuso cambios, aunque finalmente las retribuciones fueron aprobadas con la abstención de toda la oposición.

En la sesión sí salió adelante por unanimidad las bonificaciones del Ibi a 3.005 parcelas, que van del 30 al 90%. Para populares y socialistas estas son un "parche". La portavoz del PP, Carmen José López, pidió una solución "permanente" a la problemática del catastrazo y de aplicación a todos los vecinos para que abonen "un Ibi xusto", recordando dos mociones presentadas por su formación.

Escontrela demandó que se haga efectivo un acuerdo del pleno del pasado mandato, a raíz de una moción suya, instando a Catastro a declarar nulo el nuevo procedimiento simplificado de valoración colectiva y la redacción de una nueva ponencia de valores. Se quejó de que no se aplique a todos los terrenos un descuento del 90% y que no haya reducciones también para los terrenos de suelo de núcleo rural con construcción.

El alcalde lo invitó a llevar una moción al pleno con estas propuestas, pero le recordó que cuando se aprobó la modificación de la ordenanza del Ibi para introducir esta bonificación no planteó esto. Afirmó que la solución definitiva ante el catastrazo pasaría por reducir la extensión del suelo de núcleo rural, lo que podría ser posible con el PXOM aprobado inicialmente en 2009 y paralizado después.

El portavoz del BNG, Efrén Castro, aseguró que la única fórmula para evitar la "excesiva" carga en el Ibi para los vecinos son estas bonificaciones y culpó al gobierno de Mariano Rajoy de la subida del impuesto en el rural.

En el orden del día del pleno figuraba también una modificación del contrato eléctrico, asunto que quedó para otra sesión después de que el PP solicitara una reunión con técnicos para tener más información, petición secundada por el PSOE. El encuentro será el lunes.

Según explicó el regidor, hubo una modificación en dos partidas presupuestarias por ser un menor número de puntos de luz y de control para renovar, aunque insistió en que el proyecto se ejecutó al "100%" y que todos los objetivos se cumplieron. Defendió también el proceso llevado a cabo.

El BNG cree que la gestión de. contrato se realizó "mal", pero dijo que se abstendrían para que los vecinos no pagaran las consecuencias al haber una ayuda de 3,2 millones del Idae. El PP y el PSOE se refirieron a unos informes de Intervención, Secretaría y la ingeniera municipal que apuntan a que "non se cumpre coa proposta inicial dada pola empresa", "a inexistencia de expediente de modificación do contrato" y a "unha posible causa de nulidade de pleno dereito" del mismo. La popular alertó de las consecuencias que podría tener al ser financiado el proyecto con fondos europeos y denunció que el gobierno tardó "cinco meses" en llevar al pleno la modificación del contrato.