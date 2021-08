El pleno aprueba pedir a la Diputación la integración del geriátrico en su red

El pleno de Sarria aprobó (con los votos a favor del gobierno y el PP, en contra del PSOE y la abstención del BNG) solicitar a la Diputación la integración de la residencia de mayores Nosa Señora do Carme en la red de geriátricos del ente provincial.

Los populares apoyaron esta moción del grupo de gobierno, pero "con todas as cautelas" porque "non hai expediente da moción" y "con todas as reservas sobre a súa actuación coa residencia", señaló el portavoz, José Antonio García.

Efrén Castro, del BNG, acusó al gobierno de "empezar a casa polo tellado" porque, dijo, no se llevaron a cabo previamente unas "negociacións en serio" con la administración provincial. Además, ofreció su apoyo para ello.

Por su parte, la socialista Pilar López se mostró de acuerdo con solicitar ayudas para la residencia, aunque considera la moción una "chapuza" y la ve "absurda" cuando no se inició ninguna negociación con la Diputación.

El concejal de servicios sociales, Benjamín Escontrela, recordó que la residencia presenta todos los años un "déficit" que debe asumir el Concello. Alegó que Sarria tiene los "mismos derechos" que cualquiera de los otros 17 municipios de la provincia que forman parte de la red de geriátricos para que sea integrado en esta.

La oposición da luz verde a la moción para consensuar con los vecinos el cambio de ubicación del parque infantil de Oural

El pleno sí aprobó por unanimidad la moción del PP para dotar de traída de agua a Castelo dos Infantes. El edil de obras, José María Escudero, explicó que ya estaba previsto incluir esta actuación el próximo año.

También salió adelante, aunque con los votos en contra del gobierno, una moción de los populares para instar al Concello a elaborar un estudio, consensuado con los vecinos, sobre el traslado del parque infantil de Oural a otro punto.

Este se instaló en el campo de la fiesta, pero el PP explicó que la "maioría" de vecinos se opone a esta reubicación, pues hace el campo "menos espacioso e operativo" para las patronales. El concejal de medio ambiente, Pedro López, argumentó que queda espacio suficiente para estas.

A preguntas de la oposición, el gobierno señaló que comenzó el arreglo de la ruta de As Aceas y del parque infantil de A Pontevella. El PP también preguntó por la "falta" de objetos de los usuarios de la residencia, a lo que respondieron que están investigando.