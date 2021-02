El pleno de Sarria aprobó este jueves que la calle José Antonio pase a denominarse Xela Arias, acuerdo que había sido tomado por la comisión de protocolo y ratificado ahora por la corporación.

El gobierno, BNG y PSOE coincidieron en que era una "débeda histórica" cambiar el nombre de la vía. Sin embargo, el socialista Diego López optaba por la "participación cidadá", aún así se mostraron a favor de que se denomine como la autora sarriana a la que este año se le dedica el Día das Letras Galegas. Para el nacionalista Efrén Castro es un "orgullo" que se "eliminen vestixios da ditadura" del callejero de la villa y se bautice la Rúa José Antonio con el nombre de "unha gran poetisa".

La concejala de cultura, Reyes Abella, defendió la urgencia de cambiar la denominación de la vía por ser "unha débeda co pobo de hai moitos anos" y, además, este es "o ano de Xela Arias".

El PP votó en contra. No lo hizo, dijo, por el cambio del nombre, sino por considerar que antes se debía informar a los vecinos. El edil José Manuel Bello se quejó de los gastos que supondrá para los negocios, como el cambio de rótulos, tarjetas o páginas web.

El pleno aprueba que se convoque la junta rectora del geriátrico y que se dediquen fondos del plan único a este centro

Sí se dio luz verde por unanimidad a que la Escola de Educación Infantil (EEI) pase a llevar el nombre de la poetisa sarriana, una propuesta del consejo escolar.

También salió adelante, aunque con los votos en contra del PP y el PSOE, la aprobación definitiva de unas modificaciones de la plantilla de personal en base a sentencias que dieron la razón a los trabajadores. La polémica no está en ello, sino en la conversión de la plaza de arquitecto técnico en ingeniero industrial superior. El alcalde, Claudio Garrido, lo ve "imprescindible" y recordó que la mesa de contratación estuvo de acuerdo. La socialista Pilar López denunció que no hay un nuevo informe de intervención en el expediente y dijo que estudiará recurrir al juzgado. Por su parte, el popular José Antonio García considera esta plaza una "cacicada" y una "decisión arbitraria" que el gobierno "non xustifica".

La residencia fue otro de los asuntos del pleno a raíz de una moción del PP para instar a convocar la junta rectora y dedicar fondos del plan único al centro, la cual fue aprobada con los votos en contra del gobierno. BNG y PSOE coincidieron con los populares en pedir que se celebre una reunión de la junta para "buscar solucións" para el geriátrico y denunciaron "falta de información" sobre el brote que hubo de covid. El edil de servicios sociales y responsable de la residencia, Benjamín Escontrela, anunció que la junta se convocará una vez que se completen todos los trámites administrativos y que pidieron presupuestos para actuaciones en el centro.

El geriátrico fue el detonante de una bronca entre este edil y el nacionalista Efrén Castro. También hubo bronca entre el alcalde y el popular José Antonio García por decir el segundo que el gobierno hizo contratos "a dedo" y el regidor acusarlo de "calumniador".

El pleno también aprobó una moción del PP para aplicar una exención en el Ibi a empresas y autónomos, que fue rechazada por el gobierno alegando que no lo permite la ley. La oposición pidió ayudas para los negocios.