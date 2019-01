El pleno de Sarria abordará el próximo jueves dos reprobaciones después de que el PP presentara una moción para censurar al concejal de medio rural, Efrén Castro, por el mal estado de las pistas municipales. Esta reprobación se suma a la que ya solicitaron la pasada semana los populares y los ediles no adscritos por las obras de la Rúa Diego Pazos.

En esta nueva moción el PP denunció la "lamentable" situación que presentan viales "despois de moitos meses ou anos sen facer ningún traballo de mantenemento". Se encuentran en un estado "deficiente, co pavimento danado e grandes fochancas que dificultan a circulación", por lo que que provocan "innumerables" protestas de los vecinos, como en la parroquia de Vilar de Sarria.

El partido acusó al edil de medio rural de "pasividade", por lo que pidió su reprobación. En la moción también instó a que el concejal "cese na actitude obstrucionista" y lleve a cabo "as xestións oportunas para na medida do posible se atendan as necesidades máis urxentes, reparando as pistas que neste momento se atopen máis danadas e deixen de ser un risco para as persoas e os vehículos".

Los populares presentaron este viernes otra moción para que se instale alumbrado en las rotondas que dan acceso al corredor Nadela-Monforte

En el escrito reclamó que, en el caso de que no se arreglan, el concejal sea cesado de forma "inmediata" y alcadía se ocupe de arreglar las vías en peor estado.

Los populares presentaron este viernes otra moción para debatir en el pleno del próximo jueves, en la que solicitaron que el Concello haga las gestiones precisas ante las distintas administraciones para que se instale alumbrado en las rotondas que dan acceso al corredor Nadela-Monforte desde Sarria.

El PP denunció la falta de iluminación en estas, lo que supone un "maior risco" para vehículos y peatones y "dá unha mala imaxe" a las personas que acceden por estos viales al concello sarriano.