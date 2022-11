El plazo para pedir la bonificación del Ibi en el concello de Sarria se abre el 9 de diciembre

El Concello de Sarria abrirá el próximo día 9 de diciembre el plazo de presentación de solicitudes para poder acogerse a bonificaciones del Ibi aquellos terrenos o parcelas sin edificar que se encuentren en suelo de núcleo rural y que se han visto afectadas por el denominado catastrazo. Las rebajas contempladas oscilan entre el 30% y el 90%, según las características de las parcelas, y entrarán en vigor en 2023, siempre que se complete el trámite este año.

Para poder aplicar estas bonificaciones, que tienen como objetivo paliar los efectos del catastrazo en la zona rural, el pleno aprobó por unanimidad el día 29 de septiembre, a propuesta del grupo de gobierno, una cambio en la ordenanza fiscal que regula el impuesto sobre bienes inmuebles.

Esta modificación se encuentra a exposición pública desde mediados de mes de octubre para la presentación de alegaciones. El plazo todavía no ha finalizado pero, en previsión de que no existan reclamaciones o si las hay que puedan ser resueltas con prontitud, el Concello ha fijado el día 9 de diciembre como fecha para que los interesados comiencen a pedir estas bonificaciones.

HASTA EL DÍA 31. Así consta en un bando del alcalde, Claudio Garrido, con fecha del pasado día 11 en el cual especifica que el plazo de solicitudes finalizará el día 31 de diciembre "para que produzan efectos no 2023". Dado que los tiempos son ajustados, el Ayuntamiento anima a los vecinos a preparar la documentación requerida con la suficiente antelación para evitar demoras a la hora de tramitar las peticiones.

Los impresos están ya disponibles en las oficinas municipales y la previsión es que próximamente puedan obtenerse también en la sede electrónica y la página web del Concello. Según el regidor, ya hubo muchas consultas.

PORCENTAJES. Tal y como recoge la ordenanza, la bonificación será del 90% para inmuebles que hayan sido objeto de procesos de concentración parcelaria en Maside, O Mato-A Veiga, Santa María da Pena y San Salvador da Pena. Tendrán el mismo porcentaje de rebaja las parcelas que carezcan de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, iluminación pública y acceso rodado por vías identificadas en el Catastro.

La bonificación será del 70% si los terrenos no tienen tres de estos cuatro servicios, del 50% si les faltan dos y del 30% si solo falla uno.

Una vez presentada la solicitud por parte de los interesados, los servicios municipales deberán verificar la titularidad catastral del inmueble, su condición de suelo de naturaleza urbana sin edificar ubicado en suelo de núcleo rural, el tipo de cultivo o aprovechamiento que se da en la parcela (agrícola, forestal o ganadero) y la carencia de uno o varios de los cuatro servicios municipales. Finalmente, será el pleno el que apruebe las solicitudes individuales.

NATURALEZA URBANA. Estas reducciones en la cuota del Ibi tratan de "mitigar o impacto producido pola regularización catastral sobre un tipo de chan no que a maior parte das parcelas incluídas no mesmo non deberían figurar no catastro como urbanas, pois non teñen nin poderán ter a condición de solar", señala la ordenanza.

Son terrenos sin posibilidad de desarrollo urbanístico pero que, a raíz del ‘catastrazo’, pasaron a figurar como bienes de naturaleza urbana. En Sarria son muchos debido a que el planeamiento urbanístico vigente es de 1986 y en él constan núcleos rurales de gran extensión que no se corresponden con la realidad.

Según la versión del alcalde, podrían beneficiarse de estas bonificaciones unas 14.000 parcelas, de cerca de 5.000 propietarios.

En 2020, el Concello comenzó a aplicar otra bonificación en la cuota del Ibi, en aquel caso del 95%, para explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, la cual recibió cientos de solicitudes.

Polémica: Un proceso con independencia de la caducidad

Las bonificaciones del Ibi para terrenos de núcleos rurales son un proceso diferente al de la caducidad acordada por Catastro para las valoraciones de inmuebles notificadas fuera de plazo y que afectan a las liquidaciones que recibieron multitud de vecinos por el período 2016-2019.



Con respecto a esta caducidad, Garrido y Benjamín Escontrela mantienen posturas diferentes y, mientras el primero sostiene que ya la aplica de oficio el Catastro, el segundo defiende que los interesados deben presentar sus reclamaciones, por lo que este miércoles convocó otra reunión en el hotel Alfonso IX, de 17.00 a 22.00 horas.