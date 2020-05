La plataforma del Frei Luis reclama una reunión telemática de la comisión de seguimiento

La plataforma en defensa del Ceip Frei Luis de Granada reclamó que de forma "urxente" se celebre una reunión telemática de la comisión de seguimiento sobre el centro, promovida por el Concello, para conocer el estado de las actuaciones sobre el colegio.

La entidad registró un escrito solicitando este encuentro ante la "falta de resposta" de la Consellería de Educación sobre el proyecto para la construcción de una nueva escuela o para la reforma integral de la actual. Considera que esa falta de respuesta no está justificada por el estado de alarma, pues la Xunta licitó en los últimos días obras estructurales en colegios y de nuevos centros en otras localidades de la comunidad. "Sarria precisa ter un proxecto de futuro para o colexio público xa sen escusas nin novos prazos que atrasen a solución definitiva para a educación na vila", opinó.

La plataforma también quiere que la administración autonómica aclare cómo empezarán el curso en septiembre los alumnos del Frei Luis de Granada. Tras detectarse deficiencias en el centro, los escolares fueron reubicados en febrero en las instalaciones de la Escuela Hogar. El colectivo lleva denunciando desde entonces que las aulas "non cumpren as condicións de espazo por alumno".

Con la pandemia del Covid-19 la situación se agrava, ya que los escolares tendrán que estar a una distancia para evitar el contagio, indicó. "Antes non cumprían as condicións de espazo e aínda menos as actuais, moito máis estritas no que respecta á distancia social", manifestó la plataforma, que reclamó una respuesta "urxente" al respecto.

La entidad espera que la reunión de la comisión se celebre en el plazo más breve posible y cuente con la asistencia de representantes de la Consellería de Educación, que no asistieron a pasados encuentros.