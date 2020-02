La plataforma en defensa del Ceip Frei Luis de Granada de Sarria demandará que se celebre en el Ayuntamiento un pleno "monográfico" sobre el colegio. Así lo acordó este domingo en una asamblea en la casa de la cultura.

La entidad trasladará a todos los grupos políticos la petición de esta sesión para que cuente con el respaldo de todos ellos. En el escrito reclamarán la construcción de un nuevo colegio y la reubicación de los alumnos en aulas "dignas" a partir de septiembre, explicaron en el encuentro, al que asistió un gran número de personas.

En esta reunión también informaron de que se reunirán con diputados autonómicos de los diferentes partidos y representantes de la Consellería de Educación.

La plataforma ya celebró encuentros durante la pasada semana con todos los grupos políticos del Ayuntamiento. A estos les solicitó, dijo, que no emitieran ningún comunicado antes de la asamblea de este domingo. "Fixémolo así para que non se dese unha imaxe de que a plataforma lle daba preferencia ás reunións con algún grupo político concreto, dado que as quendas se fixeron por motivos exclusivos de axenda, e tamén porque así podiamos informar das reunións na asemblea antes de que estas foron publicadas", aclararon fuentes del colectivo.

Antes del encuentro se celebró una charla a la que asistieron arquitectos

Sin embargo, denunció que el PP publicó un comunicado en las redes sociales. Es este "o único grupo que incumpriu esta petición", por lo que desde la entidad consideran que "pouca confianza nos demostra o PP con estas actuacións, e mal comeza co seu apoio á causa da plataforma". La formación política pidió disculpas al colectivo durante la asamblea.

Antes de este encuentro se celebró una charla que contó con la arquitecta Laura Rodríguez, el arquitecto técnico José Luis Parga y la ingeniera técnica industrial Lourdes Pombo, así como con dos representantes de CIG-Ensino.

Estos les trasladaron que las aulas provisionales de la Escuela Hogar "non cumpren os requisitos" contemplados por la normativa, afirmó la plataforma, que pidió que en septiembre se solucione la situación. También trataron la posibilidad de construcción de un centro nuevo adecuado a las actuales necesidades de la villa o una reforma completa del colegio que garantice la seguridad de los alumnos.