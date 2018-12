La Plataforma afirma que la obra en Ponte Ribeira no se iniciará hasta junio

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) ha denegado al Ayuntamiento de Sarria la ampliación del plazo para ejecutar las obras de Ponte Ribeira, según informó la Plataforma Sarriana polo Río, que aseguró que ahora no se podrán comenzar hasta el próximo mes de junio.

El Concello había solicitado que le diera una prórroga para poder actuar en el cauce, ya que solo se permite intervenir en él entre junio y septiembre. Sin embargo, el organismo de cuenca la denegó porque finalizó el período de estiaje y "obran no expediente informes desfavorables do Servizo de Conservación da Natureza e do propio servizo da Confederación", indicó la Plataforma. Esto implica, dijo, que las obras no se podrán ejecutar hasta el próximo período de estiaje, es decir, entre junio y septiembre de 2019.

Para el colectivo la resolución confirma que "o absurdo empeño" del Concello de "adoptar" el proyecto de la CHMS y demoler el estribo izquierdo está provocando "un enorme atraso" en la reapertura del viaducto, que lleva cortado más de cuatro años.

La Plataforma reiteró que la solución "máis rápida, barata e respectuosa co patrimonio" sería la reposición del tablero del puente "respectando os estribos actuais". Esta obra estaría ejecutada "nun prazo mínimo" porque, aseguró, no sería necesario realizar trabajos en el cauce y, por lo tanto, se podría acometer en invierno.

"Tería un custo enormemente inferior, para o que non sería necesario recorrer a fondos propios do Concello, e respectaría a parte histórica da ponte", señaló la entidad, la cual lleva "anos" proponiendo esta solución, y afirmó que "todavía non é tarde para poñela en práctica". De esta forma se evitaría un retraso en las obras, "o enorme derroche de cartos públicos" y el "atentado" patrimonial, opinó.

Consideró también que el Concello, realizando el proyecto actual, se convierte en el ejecutor de un "atentado" contra el patrimonio ideado por la CHMS "nun afán destrutivo que iguala por completo a PSOE, BNG e PP", porque los tres partidos "demostraron estar plenamente de acordo en destruír a histórica ponte de orixe medieval coa conivencia de Patrimonio".

Para ejecutar las obras del viaducto el Ayuntamiento planea utilizar los fondos procedentes de la venta del piso de Madrid donado por José Sánchez Arias. Este determinó en su testamento que el dinero se debía dedicar a fondos culturales o benéficos. La Plataforma cree que destinarlos al viaducto "violenta" la condición de la herencia, pues "a destrución dunha histórica ponte é unha finalidade frontalmente contraria á cultural".