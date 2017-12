El plan especial de Sarria irá este jueves a pleno para su aprobación definitiva

El plan especial de protección del casco histórico y del Camino de Santiago a su paso por la villa sarriana irá este jueves a un pleno ordinario para su aprobación definitiva. Tiene pocas opciones de prosperar, ya que los concejales de la oposición lo cuestionaron en varias ocasiones.



El plan recibió aprobación inicial en junta de gobierno el 11 de noviembre de 2015, tras lo que en diciembre quedaron suspendidas las licencias. Esta medida ya fue levantada este mismo mes al transcurrir dos años. El pasado 12 de abril el documento se aprobó de forma provisional en junta de gobierno y solo está pendiente del visto bueno definitivo, lo que tiene que tratarse en pleno.



La concejala de urbanismo, Silvia Vázquez, señala que el plan especial proporcionaría "seguridade xurídica". Además, asegura que con este documento Sarria se adecuaría a los nuevos criterios de protección, facilitaría una mayor autonomía municipal en la ordenación urbanística de los conjuntos históricos y garantizaría la protección del patrimonio.

Se recibieron un total de 66 alegaciones durante dos meses de exposición pública





Recuerda que en la actualidad, para llevar a cabo cualquier intervención en el ámbito incluido en el plan, se precisa del informe favorable de la Consellería de Cultura, el cual "poderá esixir os condicionantes que considere oportunos". Indica que con el nuevo documento urbanístico la tramitación de los expedientes sería más fluida, pues "non necesitaría do informe de Patrimonio".



"O feito de aprobalo definitivamente produce a declaración do casco histórico de Sarria, feito que podería proporcionar beneficios aos propietarios respecto ao Imposto de Bens Inmobles (Ibi), tal e como se levou a cabo noutros concellos que xa contan con plans especiais aprobados", manifiesta.



Este es uno de los principales asuntos del pleno ordinario de mañana, que tendrá lugar a las 19.30 horas. Entre los puntos del orden del día también figura la concesión de una subvención a la residencia de mayores para gastos de mantenimiento de este ejercicio y la revisión de oficio de la plaza de tesorería.