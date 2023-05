Plagian el cartel de San Xoán de Sarria de 2019 para anunciar unas fiestas en Laza

El cartel anunciador de las patronales de San Xoán de Sarria del año 2019, una obra de la diseñadora gráfica y vecina de la localidad Noa Callás, ha sido utilizado sin su consentimiento para promocionar las fiestas en honor del mismo santo celebradas el pasado año en el concello de Laza, en la provincia de Ourense.

El plagio fue descubierto estos días casualmente por alguien que vio el cartel de Laza y de forma inmediata lo relacionó con el de Sarria. Desde el Concello, la edila de festejos, Geni Valcárcel, también mostró su sorpresa al desconocer este extremo.

Desde hace ya años, el Ayuntamiento de Sarria encarga el cartel de San Xoán a algún artista local para apoyar su labor y darle visibilidad a su trabajo. En 2019, con el anterior grupo de gobierno, fue Noa Callás la persona elegida para este cometido. La creadora se inspiró en la tradición de las flores que se dejan al rocío en la noche del 23 al 24 de junio, las cuales aparecen en el cartel englobadas en una pandereta que representa la parte musical de San Xoán.

El diseño, que gustó mucho a los sarrianos y que Noa Callás realizó como colaboración para las fiestas de su localidad sin percibir remuneración por ello, fue presentado públicamente en el Concello y utilizado por la administración local como imagen en los actos de las patronales de aquel año.

Ahora acaba de conocerse que esa obra fue usada después como cartel de las fiestas celebradas el 23 y 24 de junio de 2022 en Laza organizadas por Amigos do San Xoán de ese municipio con la colaboración de la Diputación de Ourense. La imagen es la misma, con el único cambio del nombre de la localidad y la eliminación de la frase "tras a noite do lume chega a mañá das flores".

"Eu non tiña nin idea dese uso e entendo que o Concello tampouco", señala la diseñadora, a quien le parece una "falta de respecto" que se utilice sin permiso, si bien prefiere no darle más trascendencia. La creadora, que no se plantea tomar medidas por la copia, desconoce cómo se produjo, aunque todo indica que posiblemente fuera a través de internet.

"Nunca che gusta que collan así as túas cousas. Se mo consultaran a miña resposta ía ser que non. Non daría autorización porque eu fixen ese diseño para o Concello de Sarria. Pero se teño que quedar con algo é que polo menos o meu cartel gustou; vou quedar coa parte positiva", concluye.