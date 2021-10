La piscina climatizada de Sarria reabre el sábado tras estar 19 meses cerrada a causa de la pandemia del covid-19. El Ayuntamiento organiza durante el fin de semana unas jornadas de puertas abiertas, con las que las instalaciones podrán ser usadas de forma gratuita, informó el concejal de deportes, Félix Seijas. El sábado permanecerán abiertas de 10.00 a 13.00 y de 17.30 a 21.30 horas, mientras que el domingo se podrán disfrutar de 10.00 a 13.00.

Ya la próxima semana la piscina retomará los horarios previos a la pandemia. Los lunes estará cerrada, mientras que de martes a viernes abrirá de 8.00 a 12.00 y de 17.30 a 21.30 horas. Los sábados y domingos estará en servicio de 10.00 a 13.00 horas. Ante ello la apertura oficial será el miércoles al ser el martes festivo.

El edil recordó que la piscina tiene un aforo del 75% y se deberán cumplir con todas las medidas de seguridad por el coronavirus.

Los cursos de natación suspendidos por la pandemia se retomarán a partir del día 19

Por otro lado, informó de que desde el lunes las personas que lo deseen pueden pasar por el consistorio para expedir los carnés de socio. Aquellos que dispongan de abonos previos a la crisis sanitaria por el covid y que no habían sido consumidos a causa de esta continúan teniendo validez.

En cuanto a los cursos de natación, se retomarán aquellos que fueron suspendidos por la pandemia y tendrán los mismos horarios. Por ello, las plazas están reservadas al 100% para los matriculados entonces y, en el caso de que algunos no quieran continuar, se sacarán poco a poco esas plazas. Además, los que no deseen seguir podrán reclamar la devolución proporcional de las tasas por el tiempo no disfrutado.

Los cursos de natación se retomarán a partir del día 19. Estos talleres son trimestrales y quedaba pendiente de impartirse alrededor de mes y medio. Una vez finalicen estos se organizarán más.

Las actividades y los horarios de la piscina climatizada se ampliarán una vez el Ayuntamiento adjudique el contrato de servicios para la explotación de las instalaciones, así como el de renting para equipar la zona de gimnasio. El Concello aprobó la pasada semana los pliegos de licitación.