Pioneros del pódcast desde Sarria

"Ahora todo el mundo tiene un pódcast, pero nosotros empezamos con este formato hace ya 17 años. Fuimos unos pioneros, sobre todo en Sarria", asegura el sarriano Alberto López, más conocido como Beto o Beto DJ, que lleva cerca de dos décadas con su propia emisora con formato de vídeo. Todo empezó en su casa, hasta que la sociedad cultural La Unión de Sarria acogió su proyecto hace cinco años. "Hablamos de todo sin censuras", dice el locutor, que emite un programa al mes en directo llamado XtreM Time Unión, donde, tanto él como sus colaboradores e invitados, "nos olvidamos de todos los problemas y pasamos un buen rato".

Beto empezó pinchando por salas de toda Galicia hace ya 30 años y enseguida recibió ofertas de algunas emisoras para colaborar con ellos. Pero él quería ir más allá, porque, además de la música, siempre había sido un fiel seguidor de la radio. "Soy un apasionado del sonido, quizás algún día sea mi ruina", afirma el sarriano, que realiza el programa de forma totalmente altruista junto a su compañero de sonido Edgar Villanueva, con la colaboración de La Unión, que le cede el lugar para emitir los pódcast, y la emisora Viva La Música.

XtreM Time Unión, presentado por Beto, cuenta con varias secciones en las que distintos colaboradores aportan conocimientos sobre diferentes ámbitos, desde salud sexual, hasta recetas y hostelería, música local, literatura, el mundo del motor o novedades tecnológicas, además de las novedades de La Unión con su presidente, José Quiñoá. "También contamos con un colaborador al que llamamos "periodista en prácticas", porque busca a personas con historias interesantes para hacer entrevistas desde aquí o vía telefónica", añade.

Más de 200 programas

Lo suyo es "un no parar", y es que cuentan con más de 200 programas a sus espaldas. Todos ellos disponibles además en Youtube, Twitch, Spotify y Amazon Music. "Solemos tener una media de 3.000 escuchas por programa, pero hemos llegado a tener 25.000 oyentes en algunos", explica el presentador, que cree que su éxito se debe a que "tratamos muchos temas, y siempre con un punto de humor".

Solo pararon a causa de la pandemia un tiempo, pero en cuanto pudieron volvieron "con más fuerza, y aquí seguimos, al pie del cañón", dice Beto. El presidente de la Unión, José Quiñoá, afirma que "este es un estudio hecho en casa en el que lo pasamos en grande, por eso quisimos ofrecer nuestro espacio, ya que al final es algo que va dirigido a todos los sarrianos".

Otros colaboradores del programa, como David Rodríguez, de la asociación Buril, o Nicolás López, del bar Cubano, afirman que ellos aportan "o que podemos". David aprovecha este altavoz para anunciar eventos de Buril, pero también para participar en cualquier debate que Beto le plantea. "Falamos un pouco de todo sen saber de nada en especial, pero é que temos bastante rollo", afirma. En el caso de Nicolás López, él se encarga de informar sobre algunas recetas novedosas, hostelería y temas locales.

Beto por su parte, que se encarga de coordinar todo el proyecto, asegura que su objetivo es continuar con el programa "siempre que me encuentre en condiciones de hacerlo".

Desde Sarria mejor

Lo suyo es pasión pura por la radio y también por Sarria, ya que no cambia su tierra por nada. "Hace ocho años recibí una oferta para llevar el formato de XtreM Time a Madrid, pero dije que no porque no quería dejar la vida que tengo aquí, con mi familia y mis amigos", asegura. Mientras tanto, Beto se muestra receptivo a incluir nuevas secciones en su programa siempre y cuando "sean interesantes para los oyentes", porque el suyo se trata de un formato "vivo" al que invita a todo el mundo a participar.