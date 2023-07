O pintor Arthur Manton marcha de Triacastela para expor en Windsor

O pintor inglés Arthur Manton marcha de Triacastela, a onde chegara en 2006, para expor en Windsor. O artista inglés mudouse hai 16 anos ao núcleo da Balsa tras facer o Camiño de Santiago e quedar cautivado polas paisaxes: recordáballe ao verde de Banbury, a aldea da súa infancia. Alí mercou unha "palleira abandonada", que traballou reformando durante anos para convertila nunha galería e nun fogar. Hoxe vive entre Triacastela e Francia.

Dende entón, pinta principalmente a natureza que o rodea cada día. Despois de que a súa vida cambiara radicalmente a causa de facer o Camiño, contribúe a facer especiais as experiencias dos peregrinos que pasan por alí: asina as súas credenciais, vende postais das súas pinturas e incluso vende algúns dos seus cadros.

Unha das pinturas de Arthur Manton Lowe. EP

Nese alpendre abrira a Art's Gallery, unha exposición do seu traballo, maioritariamente acuarelas do Camiño de Santiago e paisaxísticas. Moitos peregrinos que pasaron a visitar esta galería durante o seu camiño cara á Catedral foron testemuñas do seu talento.

Manton leva ás súas costas numerosas exhibicións, a primeira das cales foi en Eton, Berkshire. A súa volta a Londres para a colección Evolvement constituirá a cuarta vez que expón na residencia real británica.

Antes desta volta a Inglaterra asinou o Libro de Ouro do Concello de Triacastela, dicindo que se sentía "abrumado de ser aceptado na comunidade". O pintor tamén agasallou unha pintura creada na Balsa.