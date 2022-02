Piñeiro insiste en que el caso contra la edila es un asunto ajeno al Concello de Láncara

El alcalde de Láncara, Darío Piñeiro, insiste en que la investigación abierta contra la concejala Begoña López Magdalena es un tema "persoal", ajeno al Concello. Así lo señaló este lunes tras prestar declaración como testigo en el juzgado de primera instancia e instrucción de Sarria por el caso de la edila, que fue denunciada por un constructor por una presunta estafa en obras de dos viviendas familiares y se investiga si se cometieron supuestos delitos de usurpación de identidad y falsedad en documento público.

El regidor señaló ante la jueza que desde 2016 el teléfono móvil del Ayuntamiento desde el cual presuntamente se hicieron pasar por una entidad bancaria estaba en manos de la concejala. Según indicó, Begoña López le comunicó el 7 de enero que se había extraviado la tarjeta sim e intentó darla de baja ese día, sin lograrlo hasta el 11. En esa jornada afirmó que también denunció la pérdida en la Guardia Civil.

El alcalde reiteró que la denuncia contra la edila es "un asunto persoal, non me quero meter", e invitó a la oposición del Concello a que "dun tema persoal non faga política". "Quen estea libre de pecado que tire a primeira pedra", añadió. Piñeiro dijo solo querer que "se saiba a verdade, onde está a tarxeta, quen a estaba utilizando e iremos contra quen a usaba".

El lancarés explicó este lunes que él tuvo conocimiento del contenido de la denuncia contra la concejala en una reunión con el constructor el 9 de enero, 17 días después de que se presentara. Poco antes supo, dijo, de su existencia, pero le comunicaron en la Guardia Civil que era un tema personal.

El constructor ratificó este lunes la denuncia en el juzgado

Unos días después de tener constancia del contenido de la denuncia se produjo la renuncia de Begoña López a segunda teniente de alcalde, miembro de la junta de gobierno local y responsable de servicios sociales. Del 17 de enero data el decreto por el que se nombra teniente de alcalde e integrante de la junta de gobierno a otra edila.

Sin embargo, en el último pleno, del día 27, el regidor solo explicó a preguntas de la oposición que habían denunciado el extravío de la tarjeta sim y no hizo referencia a la investigación abierta contra la concejala, lo que alega ahora que es un asunto personal.

López terminó dejando el grupo socialista el día 29, aunque continúa como no adscrita.

OTRAS DECLARACIONES. Por otro lado, este lunes también declaró en el juzgado sarriano el constructor, quien ratificó la denuncia. Según explicó, le fueron contratadas unas obras de ampliación de la casa en la que la edila vive con sus padres y la rehabilitación de otra vivienda familiar. Él presentó, dijo, la primera factura, por importe cercano a los 40.000 euros, y no la llegó a cobrar.

Le enviaron, denunció, un justificante de una transferencia bancaria, que resultó ser "falso". El ingreso continuaba sin llegar y los clientes argumentaron que había un problema en el banco con la firma electrónica.

Ya el 20 de diciembre recibió, explicó, un whatsapp desde un teléfono en el que la remitente se identificaba como trabajadora de una oficina bancaria de A Pobra, quien le trató de explicar que los clientes realizaron correctamente la transferencia, pero que el error había sido del banco. Desde el mismo teléfono recibió llamadas de una mujer que decía ser la directora de la sucursal. Fue entonces cuando se descubrió que era un teléfono del Concello.

También estaba previsto que este lunes declarara en el juzgado la directora de la oficina, pero no compareció porque no había sido citada correctamente.