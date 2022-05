Darío Piñeiro dispone en el PP

Las próximas elecciones municipales se acercan, tan solo falta un año, y eso hace que se vivan situaciones curiosas como en el ayuntamiento de Láncara, donde el PSOE se preocupa por el principal partido de la oposición, el PP, por quién será su alcaldable y por el futuro de los miembros de la candidatura de 2019.

El regidor, el socialista Darío Piñeiro, aseguró este jueves en una nota de prensa que el portavoz popular, Santiago Cubillas, está comunicando "a bombo e platillo por todo o concello que non será o cabeza de lista" en 2023 y que, por lo tanto, buscan alcaldable para el PP.

"Anuncia que non será candidato, pero parece que tampouco lle vale ningún dos seus compañeiros de filas", dijo sobre el concejal, al que acusó por ello de mantener una "actitude soberbia".

El alcalde afirmó que, de esta forma, el popular "menospreza" a las personas que integraron la candidatura en los últimos comicios locales al estar buscando alcaldable sin pensar en ninguno de los miembros de aquella lista.

Desde el PSOE invitaron al portavoz del PP, quien fue candidato en 2015 y 2019, "a deixar paso a compañeiros comprometidos polo futuro do noso concello", "Láncara necesita concelleiros traballadores e comprometidos e non oportunistas", añadieron.

Darío Piñeiro abrió una carrera electoral sobre la que por ahora desde el principal partido de la oposición se mantiene el silencio

Los socialistas advirtieron que en política "fai falla xente que sume, que achegue ideas e non enfrontamentos estériles, incluso como neste caso dentro do seu propio partido, como adoita a facer este voceiro do PP". Los rifirrafes entre el alcalde y el portavoz popular, que este jueves prefirió no pronunciarse, fueron la tónica habitual en los dos últimos mandatos.

Darío Piñeiro abrió una carrera electoral sobre la que por ahora desde el principal partido de la oposición se mantiene el silencio inmersos como están los populares en los cambios en la formación a nivel autonómico y nacional, por lo que la lista a las municipales la dejan para más adelante.

Hace unos meses, a principios de marzo, el PP lancarés celebró una reunión de afiliados del municipio con la asistencia de la presidenta provincial, Elena Candia, y el coordinador general, José Manuel Balseiro, para abordar la labor realizada por el grupo. Entonces acordaron la organización de un nuevo encuentro.

La formación tiene en marcha un proceso de convocatoria de congresos locales en la provincia de Lugo, celebrándolos en los últimos meses en varios concellos, como en O Páramo en el caso de la comarca sarriana.