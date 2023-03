Piñeiro aspira a ampliar en el Concello de Láncara la mayoría que logró hace cuatro años

El alcalde de Láncara, el socialista Darío Piñeiro, fue elegido por unanimidad como candidato del partido a las próximas elecciones municipales, para las cuales se marca como objetivo ampliar la mayoría absoluta que ya consiguió en las urnas en 2019.

Para ello contará, según dijo, con un "equipo consolidado e con experiencia de xestión" que reforzará su candidatura y que irá dando a conocer en próximos días.

Lo que ya se sabe es que contará en la lista con Alba Sangil, nieta del exalcalde José Sangil, a quien encomendó la redacción del programa electoral en lo referente a cultura, deporte, juventud, turismo y hostelería, "pola experiencia que atesoura". "A miña idea é que ocupe un posto de saída e nos axude a darlle un novo impulso a estas áreas", señaló Piñeiro.

El regidor citó como prioridades continuar con proyectos que ya se encuentran en ejecución "e que están a cambiar radicalmente a imaxe do noso concello". "Láncara recibiu no mandato do covid o maior investimento da súa historia. E iso vese e nótase na evolución do municipio", opinó.

Darío Piñeiro anunció que una de sus líneas de acción será la zona rural, donde hará "unha aposta forte". "Eu tiña esperanzas de que a Xunta na que goberna o PP, que ten a obriga de facelo, se preocupara por iso, pero non fixo nada. Así que será a miña prioridade. Quero que a xente do rural teña servizos públicos de calidade e verdadeiras oportunidades para quedar a vivir", dijo el regidor, quien también se refirió a la mejora de los servicios públicos, el apoyo a los sectores productivos y la dinamización del ocio y la cultura como medidas para fijar población.

El PSOE, con Darío Piñeiro al frente, obtuvo en los últimos comicios locales mayoría absoluta, al lograr 979 votos que le reportaron seis concejales. El PP tuvo 567 votos y cuatro ediles y el BNG, 216 votos y un representante.

De cara a la cita del 28 de mayo, los populares concurrirán en este concello con una cabeza de lista renovada, papel que jugará Olga Capón (hija del exalcalde Eladio Capón), quien sustituye al veterinario Santiago Cubillas.

Por su parte, el BNG todavía no ha anunciado si continuará con Iago Bande al frente o si habrá relevo en su alcaldable.

En 2019 también se presentó en Láncara una lista de Ciudadanos, a la que votaron 97 personas y quedó sin representación.