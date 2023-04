Piñeira insta a abrir cuatro pasos a nivel para poder acceder a unas fincas

Los vecinos de la parroquia de Piñeira, en el ayuntamiento de Sarria, demandan al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) la apertura de cuatro pasos a nivel para poder acceder a sus fincas.

Fueron cortados el pasado año por las obras de mejora de la vía del tren y para renovar las traviesas de madera de los mismos, sustituidas por otras metálicas. Unos residentes calculan que hace "catro ou cinco meses" finalizaron los trabajos en los pasos, por lo que no entienden que Adif no proceda a abrirlos. Actualmente, se encuentran con señalización que prohibe la circulación, vallas o incluso con tierra e hierros acumulados, como es el caso de uno del núcleo de Vilameá.

Los sarrianos piden que se abran para poder acceder a sus parcelas, especialmente ahora que es la época de recoger la hierba.

Una residente explica que ella no tiene otro acceso a una de sus fincas que por un paso. Por ello, se puso en contacto con Adif a través de dos correos electrónicos, apuntando las coordenadas del mismo y otra información. Le comunicaron que ya estaba terminado, aunque no procedieron a abrirlo. "Déixame o veciño pasar pola súa propiedade para poder sacar a herba, pero é pisarlle a súa e non é a solución. A solución é que abran o camiño para entrar na parcela", opina esta sarriana.

Otro residente en Piñeira tiene su vivienda de un lado de la vía férrea y del otro las parcelas. Están separadas tan solo por "100 metros" y le suponía únicamente cruzar un paso a nivel, si bien ahora debe dar un rodeo de "uns dous quilómetros".

Los vecinos están de acuerdo con las obras en la línea del ferrocarril, pero consideran que una vez finalizados los trabajos en los pasos deben abrirlos y, de no hacerlo, ofrecerles una solución a la problemática. "Teñen que darnos paso por algún lado ás parcelas que non teñen", concluyen.