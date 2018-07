Pilar López dice que la obra de Ponte Ribeira se licitará el próximo mes

La alcaldesa de Sarria, Pilar LópezYañez, dice que cuenta con que en un mes esté licitada la obra de Ponte Ribeira y que los trabajos se ejecuten antes de que concluya el verano. La regidora sale así al paso de las declaraciones efectuadas por la agrupación En Marea en las que pedían al Gobierno central la reapertura del puente. El diputado de la formación, Miguel Anxo Fernán Vello, anunció el pasado viernes que en septiembre solicitaría entrevistas con representantes de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) y del Ministerio para la Transición Ecológica con el objetivo de tratar la recuperación del viaducto.

En respuesta a las palabras de Fernán Vello, la regidora afirma que espera que el mes de septiembre sea tarde para comenzar a reunirse con los representantes del Ministerio y de la CHMS para desbloquear el puente, ya que "se están xa a rematar os tramites para sacar a licitación á obra da ponte".

Añade López Yañez que el puente está ya desbloqueado, y sólo falta nombrar al director de obra "que non estaba previsto no proxecto e en breve se licitará con fondos propios do Concello". Continúa aclarando que "esto non significa que desde este goberno cando se nomee ao novo presidente da CHMS non se solicite a financiación posterior, pero os veciños de Sarria non se poden permitir máis demoras".

Finaliza la alcaldesa señalando que esta decisión supone una gran responsabilidad para su equipo, ya que está asumiendo así "algo que non lle correspondía, pero en vista da negación da CHMS vémonos na obriga de asumila para poder solucionar esta situación o antes posible".