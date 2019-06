Pilar López asegura que el Concello tiene un superávit de dos millones de euros

La alcaldesa en funciones de Sarria, Pilar López, aseguró que el Concello tiene un remanente de tesorería de "dous millóns de euros".

La liquidación de 2018 arrojó un superávit de 1,4 millones que, sumado al remanente acumulado, alcanza los "tres millóns", explicó. No obstante, quedan pendientes de pago facturas desde julio del pasado año por "un millón" de euros, que desde intervención "non houbo tempo a fiscalizar". Según señaló López, al restar esta cuantía el superávit sería de "dous millóns".

"Deixamos as arcas saneadas. Cando Claudio Garrido marchou do Concello no 2011 quedaron dous millóns de euros de débeda", afirmó.

Por su parte, la liquidación del presupuesto de 2018 de la residencia de mayores Nosa Señora do Carme arroja un superávit de 133.500 euros.

DEUDA. La alcaldesa en funciones también se refirió a la deuda del Ayuntamiento sarriano, que a 31 de diciembre de 2018 era de poco más de un millón de euros, lo que supone un 11,20%. Se trata de una cifra ligeramente inferior a la de la misma fecha de 2017, cuando alcanzaba los 1,2 millones de euros.

"Aínda é do préstamo de pago a provedores aprobado no mandato de Claudio Garrido. El di que lle deixamos o Concello en bancarrota, pero é todo o contrario, queda superávit", manifestó Pilar López.