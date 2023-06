Os Petapouco marcan el ritmo

Casi todo puede servir para hacer percusión, más allá de los instrumentos tradicionales, como el propio cuerpo y utensilios de cocina. Así lo demuestran Os Petapouco, un grupo nacido en el seno de la escuela municipal de música de Sarria de la mano del profesor José Luis García y que este lunes ofrecerá su primer concierto en público. Será a las 19.00 horas en el paseo del Malecón.

La formación comenzó a dar sus primeros pasos allá por el año 2014 como "parte da ensinanza e complemento" a las clases de esta especialidad de la escuela. Según explica el maestro, entonces arrancó con unos alumnos, aunque con la llegada de la pandemia del coronavirus pararon y, además, se marcharon a estudiar a otros lugares. Tras la crisis sanitaria se retomó la formación con una "segunda remesa" de estudiantes, que este lunes serán los encargados de estrenarse con su primera actuación pública.

Forman el grupo Xabi Cabada, Dani Pan, Mario Cantalapiedra, Antón Quintana y Breogán Rodríguez. El objetivo es que la familia pueda ir creciendo y sea cada vez más el número de músicos.

Repertorio

Os Petapoucos interpretan desde repertorio clásico de percusión hasta temas en los que hacen uso de su propio cuerpo o de utensilios de la cocina, como las cucharas empleadas como baquetas. De estas piezas podrá disfrutar el público en el concierto de mañana, con lo que muestran "o traballo de todo o ano".

Unas de esas obras será La cocina, en la que emplean "cacharros da casa, como batedeira, vasos, unha shaker, que é unha especie de maraca cunha caixa de cereais, culleres...", cuenta José Luis García. Otros de los temas que interpretarán son The March of the Eagles, Feet and Hands, Sonatina, Palos y claves, La familia Adams, Seven Nation Army y Oye cómo va. Como muestra su repertorio, presentan desde obras clásicas de percusión hasta otras más bailables.

Para sus temas emplean toda la familia de instrumentos, tanto de placa como de membrana. Tocan marimba, vibráfono, xilófono, batería, caja sola, toms de batería, timbales, bombo, platos o cencerros. "Utilizamos un pouco de todo. O concerto realmente será unha mostra de practicamente todo o tipo de percusión que se pode facer", explica el profesor.

La actuación de este lunes será el estreno de los cinco jóvenes músicos, aunque ya participaron en las dos audiciones organizadas por la escuela municipal de música de Sarria, celebradas en febrero y este mismo mes. En ellas ya tocaron parte de su repertorio. El concierto será para ellos "un regalo", en el que disfrutarán mostrando su buen hacer en el Malecón.

Otro concierto

El paseo sarriano también será escenario el jueves, a las 20.00 horas, de una actuación de otro grupo surgido en la escuela de música, Os Clarisaxos, dirigido por el profesor Manuel Montero López. Interpretarán tanto piezas de música tradicional gallega como internacionales, como Alborada galega, Lágrimas negras, De cor esperanza, Violet o Proud Mary para finalizar con el Himno de Sarria.