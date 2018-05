La alcaldesa de Sarria, Pilar López, afirmó que el refugio provisional del barrio de San Lázaro se trasladará en "un ou dous meses" a otra ubicación y lamentó que la Diputación Provincial de Lugo enuncie finalmente a construir la perrera en el municipio y en su lugar proyecte crearla en Monforte de Lemos.

La regidora considera "unha pena" que no se ponga en marcha el centro de acogidaen la villa, un servicio que "se podería xestionar desde Sarria cunha asociación (Huellas de Sarria) que se desviviu estes anos" en el cuidado de los animales. Pilar López señaló que "non había problema para faceren Sarria e no Mazadoiro" la perrera, la cual tuvo la oposición de los vecinos de la zona. "É unha pena que teña que ser así", opinó.

Por su parte, la asociación Huellas de Sarria manifestó en las redes sociales que el anuncio de la Diputación, que llevará a pleno el martes la propuesta de inversión para construir la perrera en Monforte, supone "un mazazo" para el colectivo porque "hemos visto un trabajo de dos años tirado por tierra". Aeguró que llevan "tiempo pensando en un cambio, ahora resulta mucho más necesario", aunque no aclaró cuál será.

Los vecinos de O Mazadoiro se mostraron "satisfeitos" de que el refugio no se construya finalmente en este barrio de Sarria

Los perros que se encuentran en este refugio provisional, ubicado en la Rúa do Porvir, serán llevados a otra ubicación "nun pequeno prazo de tempo", de lo que se encargará la asociación. Estas instalaciones, que están en marcha desde hace dos años, generaron quejas vecinales por los ruidos.

Los residentes en O Mazadoiro se mostraron "satisfeitos" porque la perrera no se construirá finalmente en este barrio. Estos anunciaron hace tan solo unos días la presentación de un recurso contencioso-administrativo en Lugo contra el acuerdo de la junta de gobierno local por el que se aprobaba el proyecto técnico para la creación de un centro de acogida de animales, que retirarán si finalmente se da luz verde al refugio deMonforte y tienen garantías de que se construirá allí.

Varios colectivos animalistas criticaron esteproyecto de la Diputación en la ciudad del Cabe pues consideran que unas únicas instalaciones para atender a 22 concellos no son suficientes. La sociedad monfortina Amarcan ve esta cantidad "inconmesurable".

Aseguróque la decisión de la Diputación "bota por terra o traballo da asociación de Sarria". Cree que el municipiotiene unas necesidades "especiais" al discurrir por él el Camino de Santiago.

La asociación Liberta y la Fundación Franz Weber de Lugo también mostraron su rechazo al anuncio de la Diputación y afirmaron que el refugio proyectado "es más un almacenamiento de perros y gatos que un verdadero centro de acogida". Para estos dos colectivos, las futuras instalaciones de Monforte "solo servirán para recoger animales abandonados o extraviados" e instaron, al igual que Amarcan, a acompañar el proyecto con campañas de sensibilización y pedagogía sobre cómo se debe tratar a las mascotas.