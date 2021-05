Los peregrinos comienzan a volver al Camino de Santiago con cuentagotas

Los peregrinos comienzan a asomarse al Camino de Santiago, aunque con cuentagotas. Por ahora son muy pocos los que se animan a recorrer la ruta, aunque algunos alojamientos, una vez que se conoció que no se prorroga el estado de alarma, notaron un incremento en las reservas de cara al verano. Sin embargo, las cifras están muy alejadas de las habituales antes de la pandemia y más en un Año Xacobeo.

El local de la Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Sarria recibe a menos de una decena de peregrinos al día, "o máximo foron sete", apunta el presidente, Jorge López. Aunque, añade, hay que tener en cuenta que algunos caminantes comienzan en la localidad y ya no pasan por la oficina, ubicada en la entrada a la villa por el Camino.

Por ejemplo, en abril la Oficina del Peregrino de Santiago recibió a 977 personas que recorrieron alguno de los Caminos, de los que 488 procedían del Francés. Son mejores cifras que en marzo, cuando solo tuvo 194 romeros, 121 del Francés. Está muy lejos de los datos de abril de 2019, cuando el Francés fue recorrido por 17.119.

Unas de las caminantes que estos días completan la ruta son las alemanas Nicole Thoms y Conny Bomke, quienes llegaron este viernes a Sarria. Las jóvenes eligieron esta época del año por razones laborales y apenas se encuentran caminantes. "Al principio no conocimos a nadie, luego de vez en cuando vemos uno o dos", dicen.

Dos jóvenes alemanas llegaron a Sarria recorriendo el Camino, que decidieron completar por "el paisaje y la cultura"

Según cuentan, los vecinos se "sorprenden" al encontrarse con ellas, pero se muestran "muy felices" de recibir a peregrinos. "La gente es muy amable y servicial", afirman. Para ellas, en el Camino hay senderos "muy fáciles de recorrer", pero la ruta es "agotadora". Sin embargo, con "las vistas que tienes te hacen olvidarlo". "Uno también piensa mucho en el Camino", que ellas recorren por "el paisaje y la cultura".

De todo ello podrán disfrutar aquellos que comienzan a preparar su viaje para los próximos meses. Jorge López señala que "parece que hai máis reservas". "Nótase movemento para o verán, pero está moi lonxe do 2019", apunta. Los alojamientos están "coa inseguridade de non saber o aforo que lles van autorizar". "Agora está ao 30% da capacidade e no verán pasado foi o 75%. Por iso aceptan as reservas ata o 75% do aforo", explica.

También percibe en los últimos días un incremento en las reservas el presidente de la Asociación Galega de Albergues Privados (Agalber), Miguel Ángel Rodríguez. Hasta el momento de grupos de caminantes "case non había ningunha e agora están facendo bastante". La mayoría son nacionales, pero también hay extranjeros. Es el caso, por ejemplo, de sendos grupos de Polonia y Holanda. Las reservas suben, aunque eligen "boas condicións de cancelación" por si aumentaran las restricciones o los casos de covid.

"Se o ritmo de reservas segue así, non hai máis restricións e tamén depedendo da evolución do covid, podería haber unha afluencia de peregrinos mellor do que esperabamos", apunta, aunque son "moitos menos" de los que tenían antes de la pandemia.