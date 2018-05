Unos peregrinos afrontan una sanción por no recoger las heces de sus caballos en Sarria

Un grupo de jinetes que pasó por Sarria en su peregrinación a Santiago ha sido propuesto para sanción por la Policía Local por no limpiar los excrementos que los animales fueron depositando en su recorrido a lo largo de la Rúa Maior de la villa.

La multa, en aplicación de la ordenanza municipal de limpieza y protección medioambiental, podría rondar los 200 euros, la misma cantidad que se prevé para aquellos infractores que se niegan a recoger los excrementos caninos depositados en la vía pública.

El incidente se produjo hace ya unos días cuando varios peregrinos a caballo, residentes en la zona de Pontevedra, ensuciaron la Rúa Maior con las heces de los equinos, pese a lo cual continuaron la marcha. Alertados de esta situación, los agentes de la Policía Local de Sarria localizaron al grupo poco después en las proximidades del campo de la feria e identificaron a su responsable, al que propusieron para sanción.

El paso de los caballos obligó a contactar con los servicios de limpieza municipales para recoger los excrementos y mantener en buen estado la vía pública, con el consiguiente trabajo añadido.

La ordenanza municipal establece en su artículo 14 que "as persoas que conduzan cans ou outros animais polas vías e espazos públicos, ademais de levalos atados e, no seu caso, con bozo dependendo da perigosidade potencial do animal, (...) deberán levar obrigatoriamente unhas bolsas e un recolledor, ou accesorios similares, para a recollida e limpeza das dexeccións. O Concello poderá establecer zonas onde levar a cabo as mesmas». De igual forma, concreta que, «no caso de que as dexeccións queden depositadas nas beirarrúas, xardíns ou outras zonas destinadas ao tránsito peonil, a persoa que conduza o animal está obrigada á súa limpeza inmediata e deberá, debidamente empaquetada, depositala en papeleiras ou contedores de lixo". El incumplimiento de este artículo está calificado como falta de carácter grave y sancionado con una multa de 200 euros.