Una peregrinación de camiones clásicos llega a Sarria

Los peregrinos que recorren estos días el Camino Francés se encuentran en su viaje a unos clásicos. Son once camiones históricos que comenzaron el domingo la ruta en Roncesvalles y este viernes hicieron parada en Sarria con el objetivo de acabar hoy en Santiago.

Los vehículos llegaron a la villa, donde estuvieron expuestos en el parque de O Chanto. Varios integrantes del club Clá[email protected] Sarria salieron a su encuentro con sus coches de época y los acompañaron durante un tramo.

En esta singular peregrinación desde Roncesvalles participa un grupo de amigos procedentes de León, Asturias, Almería, Castellón y Granada aficionados a los camiones clásicos y cada cierto tiempo realizan una ruta, decantándose en esta ocasión por el Camino, explica uno de ellos, el leonés Rafael Rodríguez González. "Nosotros nos dedicábamos al transporte. No son los camiones que nosotros teníamos, pero son iguales a los que tuvimos alguna vez. Por nostalgia buscamos otros similares", cuenta.

El viaje lo iniciaron doce vehículos, si bien uno de ellos se averió entre León y Ponferrada. Era precisamente el más antiguo de los participantes, que databa de alrededor de 1940. Ahora ese honor lo tiene un Mercedes de 1950, el cual se dedicó durante años al transporte de, entre otras mercancías, pescado entre Bilbao y Barcelona, indica Rodríguez.

Él peregrina con un viejo camión de bomberos, el cual estuvo durante años en una planta eléctrica. "Iba para la chatarra y lo compró un amigo. Cuando él falleció me quedé yo con él", relata el leonés. Este tiene otros vehículos, pero decidió recorrer el Camino de Santiago con el de bomberos "por llevar el espíritu de mi amigo con nosotros".

También llama la atención un Pegaso Cabezón Palanquero de 1957, el cual tiene basculante y se dedicó al transporte de carbón y materiales de construcción. Este dispone de dos palancas de cambio y dirección de aire, por lo que "para trabajar con él había que ser un auténtico experto". A pesar de lo que pueda parecer, "por aquel entonces era muy moderno, estaba a años luz de lo que había por la carretera", afirma.

Entre los vehículos figuran un camión de mudanzas o un Leyland Comet de la década de los 50, cuyo conductor tiene 86 años de edad y procede de Castellón.

Los vehículos circulan a "60-70 kilómetros por hora", completando en cada jornada de peregrinación entre 150 y 200 kilómetros. Para recorrer tales trayectos "no son cómodos, algunos no llevan ni dirección asistida, ninguno aire acondicionado y algunos ni calefacción". Esto no les impide que completen grandes rutas como el Camino y en noviembre, por ejemplo, estuvieron por Andalucía. "Son camiones que nos gusta mucho andar con ellos", señala sobre estos vehículos que los llevarán a nuevas aventuras.