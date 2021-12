Roberto Lolo: "Percibo en la gente ganas de reír y eso mentalmente viene muy bien"

Roberto Lolo, quien durante los últimos 16 años se encargó de organizar el festival internacional de magia Vila de Sarria, vuelve a casa por Navidad con sendas actuaciones el día 21 en el IES Xograr Afonso Gómez y el 25 en el salón de actos de la casa de la cultura.

El día 6 presentó en Vigo la Gala Internacional de Maxia Xacobeo 21-22. ¿Cómo fue la experiencia?

Fue una de las experiencias más inolvidables de mi vida, no solo por el hecho de la gala sino por haber compartido unos días con auténticos maestros, sobre todo con Tamariz. Preparar esta gala fue un pequeño máster. Quería afrontarlo como un reto y como un crecimiento personal y profesional. Fue una gala histórica porque nunca se había reunido a un plantel de artistas similar y difícilmente es algo que vuelva a ocurrir. Muy feliz también por haber llenado el teatro y por la reacción del público. Algo muy mágico.

En el elenco estaban representadas varias generaciones, con Juan Tamariz o Dani Daortiz. ¿Cómo cambió la magia con los años?

Ha sido una evolución que muchas veces la marca el propio público. Está claro que Tamariz es la leyenda, es el mago más influyente de la historia nacional y posiblemente sea de los tres mejores de la historia. Es una evolución que tira un poco hacia los gustos del público actual, es un poquito más rápido, con efectos mucho más imposibles. Se conserva el clasicismo de la magia, que es algo que nunca hay que perder, pero ahora por ejemplo la tecnología que está en boga a la magia la favorece.

¿Qué tipo de ilusionismo demanda más el público actual?

Yo creo que importa lo que transmita el artista. Da igual hacer una gran ilusión con unas cajas gigantes que hacerlo con una caja pequeña en forma de baraja porque al final el efecto en el público si lo haces bien es el mismo: el asombro y la ilusión. Lo que percibo sobre todo es que ahora mismo la gente tiene muchas ganas de reírse, supongo que un poquito porque estamos viviendo una época complicada y mentalmente viene muy bien reírse. En mi caso he optado por mezclar juegos absolutamente imposibles con mucha risa y equilibrarlo de la mejor manera para que sea muy ameno.

En cierta manera, la pandemia ha condicionando el espectáculo.

La pandemia condiciona a todo el mundo, al artista en el espectáculo pero al público también, no es lo mismo ir a un teatro sin mascarilla que con mascarilla, con temor a lo mejor... Condiciona la vida en general, a nivel creativo, hay que esforzarse para dar lo mejor y que el público reciba eso y se le olvide un poco todo lo que hay fuera.

¿Por qué cree que la magia tiene tanta aceptación entre el público?

Yo me remonto a la primera vez que vi magia, con dos años. Nadie se acuerda a esa edad, pero yo el primer mago que vi fue en la guardería en Ginebra, en Suiza, donde nací. Nunca se me pudo olvidar y esa ilusión la conservé toda la vida. Creo que la pueden disfrutar tanto los niños como los adultos. Si ahora a lo mejor está de moda es porque gente como Tamariz influyó en muchas generaciones. Gracias a gente como él la magia ha perdurado, siempre ha gustado porque siempre ha habido grandes artistas. La magia te crea ilusión y por eso va a ser algo que dure muchísimo, porque a la buena magia nunca se le dice que no.

En su caso, ¿por qué se hizo mago? ¿Inspirado tal vez por aquellos espectáculos que vio siendo niño?

Sí, totalmente. Mi primera actuación fue con diez años en las fiestas de mi pueblo, en Vilar de Sarria. Siempre me quise dedicar a la magia, siempre ha sido algo que ha estado en mi vida arraigado. Creo que he cumplido un sueño al poder vivir de ello y trabajo muy duro para seguir manteniéndolo. No me quiero retirar jamás.

A veces es un lastre del mundo actual que todo se quiere conseguir muy rápido, pero la magia requiere mucha paciencia

No sería muy fácil conseguir vivir de la magia...

Vivir de la magia como de cualquier disciplina artística es complicado. Depende de tu trabajo diario pero también depende mucho del público. Si llevas muchos años es gracias a él, a esa conexión. El público es el termómetro para que a veces un artista siga trabajando o no. Lo que hay que hacer es trabajar muchísimo, tener ideas, cambiar el espectáculo, a veces no es fácil reinventarse, intentar cada año ofrecer algo diferente.

¿Es la receta que aplicó en los 16 años que lleva organizando el festival de magia Vila de Sarria?

Es algo que hago con todo el amor del mundo para Sarria. Veo muchas caras que han ido creciendo con el festival, que siguen yendo y me hace mucha ilusión que el público adolescente, que muchas veces tiene otras inquietudes, venga al festival porque justamente vieron la magia de niños y se les ha quedado. Gente que antes ya venía y ahora trae a sus hijos... Estoy muy agradecido al público de Sarria porque siempre está ahí, apoyando y disfrutando.

Parece que hay buena cantera, como el mago Iago, que viene pisando fuerte desde los seis años.

Eso es lo bueno, ver que hay mucha gente joven que quiere dedicarse a la magia. Lo de Iago es un caso muy especial porque yo creo que nadie ha actuado con tan corta edad. Yo lo que siempre les digo es que si les gusta de verdad que estudien un montón, que lean mucho, creo que es más importante leer que ver vídeos. Y que tengan paciencia. A veces es un lastre del mundo actual que todo se quiere conseguir como muy rápido y esto requiere mucha paciencia. Hay juegos que han tardado en desarrollarse ocho años.

¿Cómo se presenta la Navidad?

Tengo todo el mes de diciembre y también enero ocupados con diferentes actuaciones si el covid lo permite. Incluso hay algún proyecto que podría ocurrir en televisión. Creo que es el momento de nuevos retos, nuevas aventuras.