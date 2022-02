Los pensionistas de Lugo percibieron en enero "3,8 millones de euros" más

Los 114.932 pensionistas de la provincia de Lugo percibieron en conjunto en enero 3,8 millones de euros más que en el mes anterior debido a la revalorización de las pensiones, informó ayer en Sarria la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien visitó la oficina de la Seguridad Social, sita en la calle Calvo Sotelo.

Según los datos aportados por Rodríguez, el pasado enero la Seguridad Social abonó en la provincia de Lugo 95.176.087 euros, frente a los 91.313.854 de la nómina anterior o los 90.062.693 de enero de 2021, mes en el cual la cifra de pensionistas en la provincia era más elevada (115.263).

A mayores, señaló, se pagaron otros 19,3 millones de euros para compensar el desvío respecto a la inflación prevista. De esta medida se beneficiaron 112.366 lucenses, que percibieron una media de 172,33 euros, dijo Rodríguez, quien estuvo acompañada en su visita del director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Juan José Rodríguez Gude; el director de la oficina de Sarria, José Manuel Cumbraos: y los ediles Reyes Abella y Félix Seijas.

"Para o Goberno é de xustiza mellorar as pensións e a calidade de vida das persoas no momento no que chegan ao final da súa vida laboral», afirmó la subdelegada, para quien la revalización de un 2,5% en las pensiones contributivas representa "un gran paso" para su "dignificación".

Destacó también que la reforma de la Ley de pensiones es fruto de "un acordo social e non unha imposición» y puso en valor el papel de los pensionistas durante la pandemia sanitaria y la crisis económica, dado que sus ingresos ayudaron a mantener muchas economías familiares.

En el caso de Sarria son 4.287 los pensionistas, los cuales perciben una media de 801,12 euros al mes. Según los datos publicados por El Progreso el pasado lunes, la cifra está por debajo de la media provincial (830 euros) y se aleja todavía más en los otros concellos de la comarca, dado que en O Incio es de 755,63, en Láncara de 685,85, en Paradela de 640,08, en O Páramo de 602,45, en Samos de 656,69 y en Triacastela de 631,23.

Atendidas más de 8.700 peronas el pasado año

El centro de atención e información de la Seguridad Social en Sarria prestó asistencia el pasado año a 8.727 personas, una cifra que se vio reducida por la pandemia dado que en 2019 fueron más de 14.300 los usuarios.



Este servicio da cubertura a una población potencial de unas 30.000 personas y también tramita, por ejemplo, el ingreso mínimo vital.



Protección a la infancia

El director de la oficina explicó que estos días están recibiendo muchas consultas sobre las ayudas de protección a la infancia.



Accesibilidad

Aprovechando la visita, los asistentes valoraron la posibilidad de ampliar la rampa de acceso para facilitar mejor la entrada a personas con movilidad reducida.