Peleriños celebra as vodas de prata da súa Xuntanza con grupos de Portugal e El Escorial

A asociación cultural Peleriños de Sarria celebrou este sábado na Praza da Vila as vodas de prata da súa Xuntanza folclórica de música e baile coa participación de grupos chegados dende Portugal e El Escorial.

Desta última vila, coa que Sarria ten lazos de irmandade arredor da figura do chocolateiro Matías López, actuaron Los Chachipés, que fixeron unha chiscadela no seu vestiario aos personaxes da publicidade do ilustre empresario sarriao.

Numeroso público asistiu a esta Xuntanza, na que tamén tomou parte o grupo folclórico Santa Eulalia de Vizela (Portugal), así como os integrantes de Peleriños.

O encontro comezou cun pasarrúas dende o paseo do Malecón e rematou no mesmo lugar cunha foliada coa Murga de Cántigas e Frores.