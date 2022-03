"No les pegué y les di comida a destajo", dice el lancarés acusado de maltrato animal

El vecino de Láncara acusado de un delito de maltrato animal por golpear a sus perros y abandonarlos durante dos semanas sin alimentos negó ayer los hechos en el juicio y aseguró que sus canes siempre estuvieron cuidados. "Los animales estaban en perfecto estado y jamás les pegué. Tenían mil metros cuadrados para correr y unas naves grandes abiertas para cobijarse. Yo me tuve que ir a Madrid porque O Alemán me andaba buscando pistola en mano por A Pobra de San Xiao y tenía miedo de que me matara, pero les dejé a los perros unas quince cubas de agua de 20 litros y comida a destajo. Además, a los tres días llamé a otro vecino para que los atendiera y les diera de comer mientras yo no volvía", aseguró.

La Fiscalía lucense, sin embargo, considera que hay pruebas suficientes para concluir que el hombre –con iniciales C.A.T.– maltrató a los canes, por lo que solicita para él una condena de dos años de cárcel.

Según quedó recogido en su escrito, el acusado convivió en su vivienda con numerosos perros entre 2017 y abril de 2019, cuando maltrató supuestamente a los canes, a los que propinaba golpes con varas de madera y de metal y los rociaba con una manguera de agua a presión. Además, el ministerio público sostiene que paró de alimentar de forma intencionada a una de las perras, que padeció un importante deterioro físico.

Posteriormente, el 1 de abril de 2019, el acusado se marchó de viaje durante dos semanas, dejando a sus ocho perros sin agua y sin alimento. Al décimo día de ausencia –siempre según la versión de la Fiscalía–, llamó a un vecino para pedirle que se pasara por la vivienda a dar de comer y beber a los animales pero, durante ese tiempo, uno de los perros murió y fue devorado parcialmente por los demás canes.

Una joven que en aquel momento era vecina del acusado declaró ante el juez que fue testigo de las referidas agresiones a los perros y que incluso se mudó de casa para no tener que presenciar los malos tratos a los animales. "Lo vi varias veces golpeando a los perros con una barra de hierro y le llamé la atención, por lo que empezó a pegarles de madrugada. Yo grabé varias veces los hechos desde mi casa y le pasé un vídeo a una asociación, que presentó una denuncia. Tenía unos 30 perros en un patio y le tenían miedo. Yo conseguí que me cediera una perrita, la llevé a un veterinario y confirmó que estaba desnutrida", expuso.

El acusado reconoció que le entregó el animal a su vecina y culpa a la chica de denunciarlo para vengarse. "Le dejé que se la llevara porque me insistió y después vino y me dijo que le tenía que dar mil euros para medicinas y comidas del animal. Le dije que me la devolviera y me negué a darle el dinero, así que amenazó con denunciarme si no se lo daba y finalmente lo hizo", declaró. El hombre aseguró, además, que el perro que apareció fallecido en su vivienda no era de su propiedad. "Ese animal no estaba allí; alguien lo tuvo que lanzar desde el camino", dijo.

La letrada de la defensa alegó que existen varios informes que recogen que los perros del acusado se encontraban "en buen estado" y solicta su libre absolución. El juicio quedó visto para sentencia.

Le exigían 7.200 euros por vía administrativa

Inicialmente, los perros del acusado no fueron retirados y se inició un expediente por vía administrativa, ya que el hombre incumplía varias normas, como la obligación de colocarles un microchip. "Se lo puse a una de las perras, pero a los demás ya no se lo coloqué por desidia", dijo. El expediente administrativo, con multas por un total de 7.200 euros, se paralizó cuando se inició el proceso penal y está a la espera de la resolución judicial.



Acusado de dos delitos

El hombre fue juzgado este jueves por un delito de maltrato continuado y otro maltrato con causación de muerte.