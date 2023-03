El pediatra sarriano Manuel Pombo regresa a la poesía en su décimo libro

El doctor Manuel Pombo Arias (Santa María de A Pena, Sarria, 1943), catedrático de Pediatría y profesor ad honorem de la Universidade de Santiago de Compostela, regresa a la poesía en su décimo libro, A miña terra é un vello falar, presentado este lunes en el santiagués Pazo de San Roque.

"Nacín poeta, pero a vida fíxome médico", explicó el autor durante un acto en el que definió su poesía como "bastante aceda", "quizais a rachas con vergonzosos destelos de barroco que arrastro dos meus comezos, dona dun mundo propio, de moitas raíces e de moita memoria, e allea aos ríxidos preceptos académicos", señaló ante el auditorio en vísperas del Día de la Poesía.

En este libro, publicado por Galaxia con el apoyo de la secretaría xeral de Política Lingüística, Manuel Pombo reúne poemas creados en los últimos cinco años, alejados de la medida y de la rima. "A liberdade devólveche mocidade. A iso agarreime, a desagarrarme do instituído e buscar novas formas de expresarme, á procura de palabras capaces de queimarme a boca", confesó el autor, quien eligió de nuevo la lengua gallega porque "Galiza mo merece".

Según avanzó, en este libro tiene cabida su querida Compostela y también su adolescencia en una Sarria no menos querida. Pero, sobre todo, el lector encontrará al propio Manuel Pombo, en el que se apiñaron "os soños da infancia, soños de cando era un neno campesiño, un neno de aldea, para chegar ata máis aló no tempo, que non é nada, outros tempos nada máis", afirmó.

El escritor estuvo acompañado del director de ediciones de Galaxia, Marcos Calveiro; el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; y el expresidente de la Real Academia Española, Darío Villanueva, quien en 2001 prologó su primera obra, Haikus de los escritores muertos.

Desde entonces, son ya diez los libros publicados, en su mayoría prosa. En A miña terra é un vello falar, dedicado a su nieto Manuel, de 8 años, Manuel Pombo se reencuentra con la poesía, que define "como unha forma de ver o mundo". "A poesía de verdade nace dos poetas de verdade, persoas que nunca están contentas consigo mesmas. De aí que a poesía sexa tantas cousas: transgresión, indignación, celebración, revelación, política... Para min a poesía loita por ser eterna, como o será sempre a de Rosalía", dijo.

El sarriano, que aprovechó la presentación para felicitar a Valentín García por el trabajo realizado a favor de la lengua gallega, avanzó que tiene en marcha otros dos proyectos literarios.

Uno de ellos, ya finalizado, es un libro de relatos basado en la aldea que lo vio nacer. El otro dará continuidad a sus Pomberías de 2003 y Nuevas Pomberías de 2008 y será, según anunció, "o máis atrevido dos tres, o máis testamentario e coa verdade por diante, que demostra que xa non teño moitas inhibicións".