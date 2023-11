Pedaleando por un soño común

Coñécense dende hai tempo, comparten afección pola bici dende pequenos, decláranse "apaixonados" deste deporte e forman parte do club ciclista DhGalicia de Sarria. Con tales ingredientes como punto de partida, David Gómez Tros, David Rivera, Abraham Castro, Mario Vila e Jorge López decidiron dar un paso máis neste mundo e aportar o seu coñecemento e experiencia para abrir na vila a súa propia tenda de venta, reparación e aluguer de bicicletas, inaugurada este venres no número 192 na Rúa da Liberdade.

Santa Bikes é o nome elixido para o establecemento, inspirado no monte de Santa Cristina, onde o DhGalicia ten varios circuítos e onde estes cinco sarriaos botan horas de adestramento, pero tamén de limpeza da contorna.

Dende hai seis meses traballan neste proxecto, que agora acaba de ver a luz nun baixo de 180 metros cadrados de superficie situado nun punto polo que pasa o Camiño de Santiago e coa mirada posto, non só nos peregrinos, senón nos afeccionados en xeral.

"Queremos darlle un estilo distinto a unha tenda convencional incluíndo, por exemplo, unha zona de ocio, na que o cliente poda tomar algo mentres espera a que lle arranxen a bicicleta", explican. Ofrecerán, ademais, o servizo de aluguer deste tipo de vehículos que, segundo din, non existía en Sarria na actualidade e que pode ter demanda tanto para facer o Camiño de Santiago como para percorrer a Ribeira Sacra ou outras zonas de interese da contorna.

Estes cinco sarriaos, que tamén tramitarán axudas para bicicletas eléctricas, participan durante o ano en distintas competicións, cada un dunha modalidade, de aí que nesta nova aventura pretendan abraguer dende vehículos Dh, ata de carretera, enduro, Xc, gravel, ciclocross, dirt jump, Bmx e tamén para o público infantil.

"Cada uno de nosotros tiene una historia única en el mundo del ciclismo. Desde el emocionante downhill hasta la resistencia del ciclismo de carretera, desde la aventura del enduro hasta la precisión del Xc, nuestros caminos se cruzaron en la pasión por las dos ruedas. Hemos recorrido senderos polvorientos, enfrentado descensos desafiantes y conquistado interminables carreras. Y ahora queremos llevarte con nosotros en este emocionante viaje", sinalan na súa carta de presentación.

Unha estrea empresarial que quixeron facer este venres por todo o alto ofertando 16 bicicletas eléctricas para probar de xeito gratuíto durante todo o día, actividade á que se anotaron uns 40 afeccionados.

E, mentres pedalean neste novo proxecto, estes cinco amigos continúan cultivando a paixón polo ciclismo a través do DhGalicia, do que varios deles foron fundadores hai máis dunha década. Este club é o responsable do descenso urbano que cada ano se celebra en Sarria, considerado por moitos como o mellor de España, ademais de ter en marcha unha escola infantil da que xa forman parte arredor de 60 menores.

Todo iso cun obxectivo común: conseguir que o mundo da bicicleta continúe en Sarria "moi activo" e sexa todo un referente.