El Pazo de Froián cinco siglos después

"En una aldea pequeña del municipio de Sarria hay una casa feudal, en sus ruinas descansa. Gran poderío ha tenido en sus tiempos de holganza". Esta es la primera estrofa de un poema que escribió un vecino de Oural, conocido como Pedro da María, en relación al Pazo de Froián. Se trata de un documento que conservan algunos vecinos de la parroquia de San Sadurniño, aunque ni siquiera ellos conocen la fecha en la que fue escrito. Lo que sí saben es que el poema habla de una edificación que se remonta al antiguo Condado de Froián, con origen en el siglo XVI y arquitectura propia del siglo XVIII fundada por Álvaro Díaz de Guitián. Establecido primero por Doña Urraca donde "señorearon" luego decenas de generaciones, desde los Guitián, Ribadaneira, Losada, Quiroga, Sánchez de Orozco y Gayoso, entre otros linajes.

A día de hoy, el inmueble, que pertenece a los hermanos Augusto, José Evaristo y María Adela Lagarde Gayoso (todos ellos herederos por linaje directo), está a la venta en dos portales inmobiliarios por un importe de 100.000 euros con finca de una hectárea incluida.

Augusto Lagarde explica que la edificación lleva sin ocuparse desde hace al menos unos 80 años, y reconoce que eso ha provocado que el pazo se encuentre en un estado muy deteriorado. A pesar de ello, cuenta que la edificación "tiene mucha historia tras de sí". En su momento recibieron una oferta de un importante político, y más tarde de unos mallorquines interesados en fundar allí una casa de turismo rural, pero ninguno se ajustaba a las condiciones que imponían.

Los familiares decidieron donar al Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento los archivos que guardaba el inmueble en más de una docena de cajas con un millar de escrituras manuscritas donde está registrada una cronología que abarca desde la primera mitad del siglo XVI hasta las primeras décadas del siglo XX de los concellos de Sarria, Samos, Bóveda y O Incio.

Tal y como indica el historiador y abogado Xaime Félix López Arias, se trata de un pazo en el que figuraban entre las obligaciones la asistencia de los religiosos a las honras y señores de San Sandurniño, un servicio que fue interrumpido en el siglo XVIII, cuando, según relatan las escrituras, se produjo un incendio que destruyó el pazo señorial y parte de su documentación.

"Desde la entrega del coto y su dueño posesión tomara a sus vasallos cedía tierras por renta acordada", dice el poema de Pedro da María, que explica el sistema por el que se regían por aquel entonces los habitantes de San Sadurniño. Se dice además que en el siglo XVIII fue formado un calabazo y una torre de guardia, por lo que el complejo también incluyó servicio de cárcel.

Pero de todo eso ya poco queda. Más allá de los archivos cedidos por lo familiares y de las historias que se mantienen vivas a través de los vecinos, la construcción actual, en palabras de sus vecinos, "non fai xustiza ao que foi no seu momento e a toda a herdanza que deixou".

"Os señoritos eran os donos de todo e había que pagarlles co que se tiña"

Algunos vecinos, como Nieves Corral y Antonio Rodríguez, conservan algunas escrituras de antaño con gran cariño, como el famoso poema de Pedro da María, porque creen que es necesario "que os que veñen despois coñezan a historia dos nosos antepasados e do noso pobo", dice Nieves Corral, que explica que los vecinos "encargábanse de darlles aos señoritos todo o que tivesen". Desde huevos, hasta castañas, jamón o manteca. "Os señoritos eran os donos de todo e había que pagarlles co que se tiña", explica.



Por el patio del pazo además se accedía a la antigua escuela de Froián, en la que estudió Manuel Quiroga, que vive en la casa de al lado, pegada a la edificación señorial. "Todos iamos alí ata que se fixo o colexio de Oural, coa fábrica de cementos"·, explica el vecino, de 77 años, que afirma que él conoció a buena parte de las generaciones que pasaron por el pazo.



"Aquí viviu toda a miña familia, así que fomos testemuñas directas do paso do tempo polo pazo", asegura Manuel Quiroga, que dice que "é unha pena que agora se atope neste estado".