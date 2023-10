Paula Prado denuncia en Láncara "incumprimento" do Goberno en conexións

Paula Prado, a secretaria xeral do PPdeG, amosouse este martes moi crítica logo da súa visita ás obras da variante de tren da Pobra de San Xiao en Láncara xunto á comisión de infraestruturas do partido, á que asistiron tamén diferentes deputados e senadores da provincia de Lugo. A popular asegurou que "os servizos deficitarios e obsoletos que ofrece o Goberno central están prexudicando moitísimo as conexións en Galicia, tanto no seu interior, como co resto de España", polo que puxo como exemplo os incumprimentos na autovía A-54, a A-56 e a A-6.

Tamén Antonio Ameijide, o coordinador de Infraestruturas do PP, afirmou que a variante de tren da Pobra é "a única actuación ambiciosa que se fixo en anos pola conexión ferroviaria entre Lugo e Ourense", pero que, aínda así, as obras que se están a realizar chegan "logo de catro décadas de espera e consisten unicamente na electrificación da vía, polo que non significarán ningunha ganancia de tempo de percorrido".

Os populares sosteñen que as obras só afectan ao 7% da liña, de forma que o 93% restante seguirá "cun trazado do século XIX, ao tempo que non poderán circular trens de Alta Velocidade".

Desta forma, o PP demanda un maior investimento do Goberno para "reverter a desconexión, o abandono e o illamento", ademais de criticar "a subasta de suma e segue cos independentistas na que Pedro Sánchez converteu a súa investidura".

Réplica do PSOE

Pola súa parte, Darío Piñeiro, o alcalde lancarés, considerou a visita deste martes "unha tomadura de pelo", porque asegurou que "cando fai falta que estean aquí non vén ninguén", facendo alusión á construción da glorieta na Pobra para enlazar coa estrada LU-546, dicindo que "tiñamos a palabra da Xunta para colaborar con esta actuación, pero non cumpriron a súa promesa, polo que tivo que ser o Concello o que financiase o proxecto".

Do mesmo xeito, Piñeiro, en nome dos socialistas, tamén denunciou falta de asistencia por parte da Xunta no que atinxe ás demandas da veciñanza para cubrir a praza do médico que quedou vacante, así como o problema a causa da liña de transporte que sae de Monforte ás 7.00 horas, na que di que moitos estudantes quedan fóra por falta de praza. "Veñen facerse fotos pero nunca traen investimentos", dixo.