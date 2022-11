De la patrulla al terreno de juego

Compañeros en su trabajo en la Policía Local de Sarria, Javier Liz Arias y Miguel Ángel Salgado Zamar se verán este domingo las caras como rivales en el terreno de juego. Estos dos agentes no solo velan por la seguridad de los vecinos en su actividad diaria sino que, al llegar el fin de semana, Javi Liz se encarga también de guardar la meta de la Sarriana mientras que Miguel Salgado protege el área del Lemos. Esta tarde, a las 16.30 horas, disputarán en A Pinguela el gran derbi de Preferente, en el que cada uno defenderá sus colores, eso sí, con mucha deportividad.

Tanto Javi como Miguel son auxiliares de la Policía Local de Sarria, a la que se incorporaron en el mes de julio con solo una semana de diferencia y donde ejercerán su cometido hasta, al menos, el próximo enero. Para ambos, Sarria es su primer destino como policías, una localidad "tranquila", con sus "peculiaridades" como cualquier otra y donde "no hay problemas graves". Se muestran muy contentos en su trabajo, con la acogida de sus colegas de profesión y con el aprendizaje que les proporciona el día a día.

Pero no solo viven con pasión la labor policial, sino que estos dos jóvenes agentes comparten también el gusto por el fútbol que practican desde hace años.

Javi Liz, natural de Lugo, tuvo claro desde pequeño que la portería era lo suyo y así, con la referencia de Diego López, al que define como un guardameta "espectacular", jugó en el Polvorín, el Ribadeo, la Residencia, O Páramo y, desde hace tres temporadas, en la SD Sarriana, que a punto estuvo de lograr el pasado año el ascenso a Tercera División.

En el caso de Miguel Salgado, vecino de Monforte y forjado en las categorías base del Calasancio, formó parte un año de la plantilla del Bóveda y son ya ocho los que lleva con la camiseta del Lemos, en el puesto de defensa, como lateral derecho o izquierdo.

Ambos se conocían de vista y en alguna ocasión incluso se habían enfrentado en el campo, pero nada comparable al derbi de este domingo, el primero que juegan siendo compañeros en la Policía Local de Sarria. De ahí que en los días previos fuese inevitable el pique sano. Según confiesan, los mensajes de Whatsapp circularon en ambos sentidos, con alguna que otra pulla y quinielas sobre el resultado, en un intercambio de bromas al que se ha unido algún compañero del cuerpo policial, pero siempre con fair play.

Aunque la diferencia en la tabla es notable en esta jornada (la Sarriana va tercera y aventaja en 15 puntos al Lemos), tanto Javi como Miguel creen que será un encuentro bonito y con opciones para los dos equipos, que se conocen muy bien porque incluso tuvieron el mismo entrenador.

"Al final el derbi es el partido que todos quieren jugar. Está un poquito descompensado en la clasificación, pero siempre hay un plus de motivación contra los equipos de arriba y en los derbis. A ver si nosotros conseguimos subir un poco y si pasa por empezar a ganar a la Sarriana", dice Miguel.

"Eu penso que o Lemos leva unha dinámica enganosa porque se enfrontou a equipos de arriba e por iso lles está custando un pouco máis. Vai ser un partido igualadísimo e vaise decidir con pequenos detalles", opina Javi.

En su posición de defensa, el jugador lemista no tendrá muy fácil acercarse a la portaría del sarriano, pero tiene claro que si hay opción no la dejará escapar. "En alguna que pueda subir voy a intentar tirar", advierte. "Se me teñen que marcar gol, que sexa Miguel, pero de deixarme, diso nada", asegura Javi. Y es que en el coche patrulla el compañerismo es "total", pero en el terreno de juego "cada un defende o seu, con deportividade".

Los dos agentes se entrenan para el derbi. VILA

Entre los muchos que seguirán el derbi se cuenta el concejal Félix Seijas, que casualmente lleva las áreas de Deportes y de Seguridade Cidadá, por lo que trata muy de cerca con ambos agentes. "Na parte de seguridade estou encantado cos dous. Son uns chavales que están collendo todo con moita ansia, que se integraron moi ben no colectivo e que levan a parte deportiva ao compañeirismo, unha das facetas máis importantes no labor policial. Pero no aspecto deportivo, evidentemente, vou con Javi ‘a muerte’", dice Seijas, quien no oculta que su deseo "é que a Sarriana gane sempre".

"A Miguel deséxolle o mellor deportivamente durante todo o ano, menos nos dous partidos coa Sarriana", añade el edil, quien bromea con ponerle turno a este auxiliar coincidiendo con la hora del partido.

¿Y cuáles son las quinielas de los protagonistas para el encuentro? "Yo digo un 2-1 para el Lemos", señala Miguel. "Pois eu un 0-1 para a Sarriana e así non encaixo gol", añade entre risas Javi. Pase lo que pase, quedará el disfrute del deporte entre compañeros y la revancha de la segunda vuelta.