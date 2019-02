Patrimonio insta al Concello a que retire del Camino las letras de Sarria

La Dirección Xeral do Patrimonio Cultural insta al Concello de Sarria a que retire las letras que instaló junto al Camino de Santiago con el nombre del municipio por carecer de autorización. El servicio de vigilancia e inspección de este organismo tramita un expediente informativo en relación a la estructura, colocada por el Concello en enero en la Rúa do Castelo, a pie del Camino Francés y junto a la iglesia románica de San Salvador y la Fortaleza.

Según recuerda, la Lei do Patrimonio Cultural contempla como infracción grave (con sanciones de entre 6.001 y 150.000 euros) cualquier intervención en el ámbito delimitado del territorio histórico de los Caminos de Santiago que se realice sin permiso previo de la Consellería de Cultura. En base a ello, Patrimonio insta al Concello a retirar las letras y abre un plazo de alegaciones "co fin de acadar todas as probas que se xulguen convenientes para determinar a procedencia de apertura do procedemento sancionador por presunta infracción en materia de protección do patrimonio cultural".

La alcaldesa, Pilar López, señaló que el Ayuntamiento ya alegó. Según su versión, la estructura ornamental, que estaba destinada a colocarse en el cruce de A Avenida, había sido autorizada por Patrimonio. Al cambiar de ubicación, el Concello se lo comunicó y, tras no recibir respuesta, entendió que estaba correcto, argumentó la regidora. El gobierno sopesa ahora si retirar ya las letras o esperar a la resolución de las alegaciones.

El plan inicial era instalar esta decoración, adquirida con una ayuda de la Mancomunidade do Camiño Francés, en un solar de A Avenida, para lo cual en septiembre el Ayuntamiento construyó una base, que retiró al día siguiente tras un escrito del administrador concursal de la empresa propietaria pidiendo la paralización por no haber dado permiso.