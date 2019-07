La Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta catalogó un nuevo castro cercano al núcleo de Vilarello de Abaixo, en la parroquia lancaresa de Vilarello. Conserva las murallas, con más de cuatro metros en algún tramo, y el foso que lo rodea, de otros cuatro metros de ancho.

Esta clasificación significa que a partir de este momento "goza de protección", como indica el portavoz del colectivo Patrimonio dos Ancares, Xabier Moure, quien lo descubrió a finales de mayo. Después de ser catalogado, cualquiera que desee realizar alguna modificación en el terreno circundante tiene que solicitarlo "previamente á Xunta", asegura.

Los restos hallados del yacimiento se encuentran a unos 510 metros sobre el nivel del mar, en medio de un robledo. Forman un círculo "case perfecto", de unos 90 metros de diámetro, y están emplazados sobre un terraplén pronunciado, explica el investigador. Entre las infraestructuras conservadas se encuentran una muralla exterior, otra interior y un foso que las rodea.

Los castros han sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, en ocasiones debido a las plantaciones de eucalipto y pinos que "fan verdadeiros estragos". Esto dificulta la labor de documentación. Sin embargo, "o lugar no que se atopou o castro de Vilarello non se encontra traballado", por lo que «nos estrañou que non estivese catalogado", apunta Moure.

Cerca de la zona, a unos 500 metros, está emplazada una necrópolis megalítica formada por cinco túmulos. Con este nuevo castro ya son cuatro los catalogados en la misma parroquia de Vilarello. Son A Poza Grande, A Penela y el Monte das Penas.

Para el futuro, es difícil plantear un estudio en el nuevo yacimiento. Moure asegura que los trámites burocráticos son muy complejos, pues en Galicia están en "estudo os mínimos", con alrededor de 50. A pesar de ello, en todos se encontraron "obxectos interesantes como pezas metálicas, torques, fragmentos...", explica.

En el municipio hay 44 de estos yacimientos

La provincia de Lugo es un fuente de riqueza arqueológica, con unos 1.300 castros catalogados. Tan solo en el concello de Láncara ya "hai 44 castros rexistrados", aunque se encuentran en diferentes estados de conservación.



El portavoz del colectivo Patrimonio dos Ancares describe a la comarca de Sarria como "verdeiramente impresionante" por el capital arqueológico del que dispone.



Añade que, en su conjunto, Galicia "é unha mina" y que si la asociación a la que pertenece tuviese una dedicación exclusiva llegarían muchos más descubrimientos. Ejemplo de ello es el hallazgo de un castro, mientras daba un paseo, en la provincia de A Coruña.