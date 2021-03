Patrimonio argumenta que la pasarela tendría afección sobre un puente "histórico"

La Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de la Xunta fundamenta su negativa a autorizar la pasarela metálica provisional para reabrir tras más de seis años la Ponte Ribeira de Sarria en la afección que, según dice, tendría esta obra sobre un puente "histórico" y en el Camino de Santiago.

"Unha ponte histórica (...) debe recibir un tratamento coherente cos seus valores culturais, comezando polo respecto a súa morfoloxía, estrutura e fisonomía dende a perspectiva dos valores culturais que esixen un proxecto material non improvisado e formalmente coherente e harmónico e unha calidade propia dun territorio sobranceiro de máxima relevancia", recoge en su resolución, emitida más de un año después de que el Concello solicitase el permiso.

El servicio de arqueología que asesora a Patrimonio informó favorablemente la actuación el 12 de febrero de 2020, pero no así el de arquitectura que, cinco días más tarde, emitió un informe contrario. Argumenta que la pasarela "resulta estraña ao ser máis estreita que as estruturas existentes e sen axustarse ao ancho das vías ás que dá servizo". Y añade que "se o que se quere é restablecer o tráfico rodado e peonil, xa foi autorizada por esta dirección xeral unha ponte", en marzo de 2018.

El asunto también fue tratado por el Consello Asesor dos Camiños de Santiago el 26 de febrero de 2020 con dictamen desfavorable. Según dice, "a pervivencia de compoñentes dunha ponte histórica enclavada nun ámbito relevante desaconsella solucións provisorias e que alteran estruturalmente e non respectan suficientemente a fisonomía do ben e non son coherentes na súa formalización cos seus elementos característicos e coa integración harmónica no territorio histórico protexido".

Ver más: Garrido amenaza con llevar a los tribunales a Patrimonio por no permitir la apertura de Ponte Ribeira

La resolución de Patrimonio, cuya responsable es sarriana, se produce en un momento en el cual la pasarela está ya contratada y a pocos días de ejecutarse. Desde el gobierno culpan al PP de boicotear la reapertura del puente mientras estudian los pasos que darán, sin descartar el recurso de alzada.

El PP, por su parte, niega cualquier responsabilidad y acusa al alcalde y a su grupo de actuar "á marxe da lei" como ocurrió en las obras de Diego Pazos. Su portavoz, José Antonio García, asegura que el regidor, Claudio Garrido, "leva un ano mentindo e enganando" al decir que tenía todos los permisos y pese a conocer un informe técnico que señala como preceptivo el visto bueno de Patrimonio.

Los populares exigen que se ejecute el proyecto inicial de reconstrucción de Ponte Ribeira, el cual sí fue autorizado por este departamento y llegó a contratarse, pero cuya adjudicación anuló el el Concello en octubre de 2019 por un modificado de obra con un coste añadido de 161.000 euros.

"Aquela empresa, á que o Concello tivo que indemnizar con 9.000 euros pola resolución do contrato, é a mesma á que se lle adxudicou agora a pasarela", critica el PP, que ve en esta obra "unha chapuza e un esperpento".

"Os Camiña pararon dúas veces a Ponte Ribeira e os que defendían o patrimonio queren lastrar agora a Sarria cunha ponte de formigón e ferro estreita", añade. Para el PP, el alcalde "debería dimitir" por una gestión "que ten que ter consecuencias penais" por "contratar sen o informe de Patrimonio".