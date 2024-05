Patrimonio dos Ancares advirte do "mal estado" da Ponte da Áspera de Sarria

O colectivo Patrimonio dos Ancares vén de advertir á Xunta de Galicia e ao Concello de Sarria sobre o "mal estado" que presenta a Ponte da Áspera, un dos puntos máis importantes do Camiño Francés ao seu paso pola vila.

A asociación recibiu a través duns veciños a alerta sobre a situación desta ponte, "paso secular" dos peregrinos para salvar o río Celeiro, ou río Pequeno, no seu percorrido polo Camiño de Santiago en dirección a Barbadelo.

A Ponte da Áspera, catalogada por Patrimonio, "continúa a deteriorarse ano tras ano", afirman dende o colectivo. En concreto, preocupa o estado dalgunhas pedras do peitoril e as da calzada, porque "onde non desapareceron están removidas".

Aseguran tamén que parte das tuberías instaladas hai anos para escorrentar a auga atópanse á vista e, cando chove, fórmanse grandes charcas, o que "está a provocar graves danos estruturais". A maiores, a maleza invade este ben patrimonial, danando a súa imaxe, nunha época de gran tránsito de peregrinos cara a Santiago.

Segundo explica Xabier Moure, membro de Patrimonio dos Ancares, resulta necesario acometer unha actuación para recuperar o pavimento orixinal, nestes intres "practicamente desaparecido", ademais de consolidar e repoñer as pedras dos peitorís e dos tallamares, e "eliminar a vexetación que inza toda a ponte".

Para iso, esta asociación acaba de poñerse en contacto coa dirección xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia e co Concello de Sarria para comunicar o estado no que se atopa un elemento tan "emblemático" dentro do Camiño Francés e solicitar a adopción de medidas.

"Realmente es una pena ver cómo está el puente", confirmaban onte uns veciños de Sarria, que coa chegada do bo tempo acostuman a dar paseos por esta zona, onde se instalou un fito sinalizador do Camiño xa no ano 1986.

Un proxecto pendente

Dado o seu valor histórico e patrimonial, a Ponte da Áspera fora incluída nun programa do Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) para a rehabilitación de distintos espazos no Camiño de Santiago. No ano 2017 adxudicouse a redacción do proxecto de obra e no 2022 saíu a contratación cun orzamento de 230.000 euros e un prazo de execución de seis meses, pero a licitación quedou deserta ao presentarse unha única empresa que non acadou a puntuación mínima esixida.

Dende entón, nada máis se soubo daquela intervención, que contemplaba a completa limpeza da ponte, a recuperación do seu pavimento orixinal, a reposición das pezas que se perderon e o acondicionamento da contorna coa creación dunha pequena praza, entre outras obras.

Sí se acometeron con cargo a estes mesmos proxectos de mellora no Camiño Francés outras dúas restauracións na comarca de Sarria. En concreto, actuouse no lugar da Balsa, no concello de Triacastela, cun investimento de 603.000 euros, e no núcleo da Pena, pertencente ao municipio de Paradela, que foi recuperado con outros 530.000 euros.

Unha ponte de orixe medieval

Aínda que reformada no século XVIII, a Ponte da Áspera é de orixe medieval. Salva o río Celeiro e conta con catro arcos, tres dos cales conservan a súa factura románica.

Segundo apunta o colectivo Patrimonio dos Ancares, "tres dos seus arcos e os tallamares contracorrente son de granito mentres que o resto é de cachotería de lousa".