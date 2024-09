De paseo polo Camiño Eufrasiano do Incio

A asociación cultural As Cavarcas do Incio segue a visibilizar unha loita que manteñen practicamente dende a súa fundación: a reivindicación do Camiño Eufrasiano, unha ruta peregrina que une Andújar con Galicia pasando pola parroquia de Santa María do Mao, no Incio, onde se atopan os restos do varón apostólico San Eufrasio.

Desta volta, levarán a cabo unha andaina polo Camiño de San Eufrasio este domingo a partires das 9.30 horas. Será unha ruta circular dende a igrexa de Hospital do Incio cara o Alto da Legúa, cun descenso ata Toldaos pasando pola ruta dos caleiros de volta cara O Incio. En total, son 7,5 quilómetros con dificultade media-baixa, polo que é un roteiro estupendo para todo tipo de públicos.

Esta vai ser unha andaina con aires reivindicativos, xa que é "unha oportunidade para demandar que o acordo que se acadou por unanimidade no Parlamento se faga efectivo", sinala a secretaria da asociación cultural As Cavarcas, Carme Aira.

Refírese á proposta aprobada na cámara galega en decembro de 2023, na que se instaba á Xunta a divulgar a historia de San Eufrasio e estudar a existencia de documentos que xustifiquen a historicidade do Camiño Eufrasiano como ruta de peregrinaxe a Santiago de Compostela no marco da Lei do Patrimonio Cultural de Galicia. Unha proposta que, a pesar de saír adiante co apoio de todos os grupos parlamentarios, segue estando estancada, xa que dende entón máis nada se soubo.

"Esta ruta é importante porque mantén vivo un sentimento que perdurou ao londo de centos de anos, ao igual que esta historia que segue viva no imaxinario", apunta a secretaria de As Cavarcas. "Tamén porque é unha oportunidade para O Incio e todos os concellos polos que pasa, e é unha forma de poñer en valor o noso e darnos a coñecer a través do turismo de calidade", engadiu.

Un camiño por destacados monumentos

Dentro do Camiño Eufrasiano, o municipio do Incio gardaría unha especial relevancia, xa que o varón apostólico San Eufrasio, a figura da que colle o seu nome, está enterrado na igrexa de Santa María do Mao. A historia que rodea a este santo é en si mesma un patrimonio inmaterial digno de preservar.

Pero tal e como indica Carme Aira, este templo non é o único punto interesante dentro do Camiño Eufrasiano e no concello do Incio, xa que nesta zona "hai moito que ver". Destacan construcións relixiosas como San Pedro Fiz de Hospital, o único templo románico de España e un dos poucos do sur de Europa construído con mármore, neste caso procedente de canteiras da contorna. Tamén as igrexas de San Román do Mao e San Salvador do Mao, que xunto coa de Santa María, son unha perfecta representación de arquitectura eufrasiana.

Non hai que olvidar tampouco a contorna en si mesma, de alto valor paisaxísto e natural, e algunhas outras construcións, coma os caleiros, uns fornos de cal usados antigamente "que tamén están deteriorados e que pretendemos que se recuperen", apunta Aira.

A día de hoxe, o roteiro non está ben definido, posto que se precisa moita documentación e investigación histórica para certificalo como un Camiño oficial. Segundo conta a secretaria de As Cavarcas, dentro do concello do Incio podería descurrir de dous xeitos: "ou ben a conexión Samos-Val do Mao, que formaría parte case do Camiño Francés, ou ben a entrada dende o sur, é dicir, polo Courel e A Pobra do Brollón".

Pero sen a implicación das administracións locais e autonómicas é tarefa imposible levar a cabo estas investigacións e loitar para oficializar a ruta, tal e como comenta Carme Aira. Dende As Cavarcas non se dan por vencidos e seguirán dando visibilidade a este pedazo da historia do municipio do Incio.

Nacemento de As Cavarcas

A asociación As Cavarcas foi constituída no verán do 2022 co obxectivo de preservar o patrimonio histórico do municipio e impulsar a súa conservación e o seu coidado, con actividades formativas para dito fin.

Daquela, o seu presidente, José Moscoso, afirmara que o fin último de As Cavarcas era recuperar aquelas cousas que se estaban perdendo e ás que non chegan as administracións. "Viamos que hai moito patrimonio na nosa zona que se está botando a perder, tanto material como inmaterial", sinalou.

Comezaron con 30 afiliados e actualmente xa son arredor de 50 persoas as que integran as súas filas. As cuotas dos socios rondan os 12 euros anuais.

O colectivo As Cavarcas celebra unha morea de actividades. Este ano desde a asociación levaron a cabo varias charlas e talleres de artesanía, e teñen pendente unha excursión e un taller de cociña de castañas e cogomelos.

O 11 de outubro As Cavarcas celebrará unha asemblea para falar de novas actividades que levar a cabo para impulsar o Camiño Eufrasiano, entre outros temas.