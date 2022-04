El pasado sarriano de Ágata Lys

Nacida en Valladolid como Margarita García San Segundo y conocida artísticamente como Ágata Lys, la actriz y musa del destape falleció hace unos meses en Málaga. Un óbito que trajo a la memoria de los sarrianos su etapa como una vecina más de la villa, donde dejó buen recuerdo.

Según explican quienes la conocieron en aquella época, llegó a Sarria en los años 70 y se asentó en una vivienda de Catro Camiños, donde residió durante meses.

Eran tiempos de mucha obra pública. La construcción de los accesos a Galicia o de la carretera de Samos desplazó a Sarria a multitud de trabajadores. Algunos llegaron con sus familias y escolarizaron aquí a sus hijos mientras que otros acabarían por contraer matrimonio en la localidad.

Ágata Lys recaló en Sarria junto a su pareja, un ingeniero que había sido destinado a la villa, donde no pasó desapercibida. "Llamaba la atención porque era impresionante, guapísima y muy estilosa", recuerda un vecino.

El paso de los años hace que existan versiones contradictorias sobre si era famosa o no en aquel momento y, mientras unos testimonios apuntan a que ya era una actriz reconocida, otros sostienen que cuando estuvo en Sarria todavía no había dado el salto a las pantallas. En lo que todos coinciden es en la belleza de una mujer que estudió arte dramático, fue azafata del concurso Un, dos, tres... responda otra vez e hizo medio centenar de películas, muchas de ellas en la Transición.

A su llegada a Sarria se instaló junto a su pareja en un piso del cruce de Catro Camiños, en el mismo edificio en el que hubo hace años un supermercado. Según los vecinos, frecuentaba la carnicería para comprar comida para su gato y el bar Cuatro Caminos, que hacía esquina y tenía una terraza.

Al frente del establecimieno hostelero estaban Blanca González, Quica, y su marido. Tal y como rememora esta sarriana, un día apareció por allí una joven con un "tipazo" que llamaba la atención y hacía voltear cabezas con su vestimenta con botas blancas por encima de la rodilla o pantalón corto. En la terraza del bar había una máquina de helados y Ágata Lys se acercó a comprar uno. Sería la primera de muchas otras visitas a este local, donde entablaría cierta amistad con su propietaria.

"Como non tiña con quen falar empezou a conversar comigo e era raro o día que non viñera por alí. Sentaba nunha mesa na terraza e nos momentos que eu tiña libres ía falar con ela. Contaba que viñera co seu marido que era enxeñeiro e estaba facendo a carretera de Samos", explica Quica González, quien sostiene que en aquellas fechas su clienta no era todavía una intérprete conocida.

Cree que en alguna charla le comentó que iba a hacer una prueba para el Un, dos, tres. Lo que sí recuerda perfectamente es que era una persona "moi agradable".

"Era unha rapaza comunicativa e moi sociable. Unha muller moi guapa e moi atractiva. Vestía elegante e tiña un gran porte, as cousas como son. Ela ía para o bar porque se encontraba amparada e eu de vez en cando saía á terraza, sentábame un pouco con ela e non estaba soa», añade esta vecina.

Según dice, a Ágata Lys le gustaban los niños y los animales. Un joven que vivía por la zona tenía unos polluelos que la actriz iba a visitar con frecuencia. "Un día díxolle que ía á feira comprar uns poliños. Veu con eles nunha cesta e pediulle a ese veciño que lles puxara unha lámpada para darlle calor", cuenta Quica González.

Si la memoria no le falla, la intérprete y su pareja residieron en la villa un par de años aproximadamente hasta que "da noite para a mañá desapareceron e non se soubo máis deles". Luego la vieron en televisión y el pasado diciembre, al trascender su fallecimiento, ocurrido un mes antes a los 68 años, resultó inevitable revivir aquellos tiempos en los que Ágata Lys fue vecina de Sarria.