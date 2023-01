El pasado romano de Sarria

Corría el año 1923 cuando unos simples movimientos de tierras para unos trabajos agrícolas frente a la iglesia de Vilar de Sarria permitieron realizar un importante hallazgo de origen romano. Así, casualmente, se descubrió una estela funeraria, del siglo III, que en la actualidad se exhibe en el Museo de Pontevedra.

El monumento se encontró junto a otras piezas, como dos fustes de columnas, dos piedras de molino, ladrillos y una sepultura de pizarra. Estuvo en manos del Seminario de Estudos Galegos y fue depositado en el museo pontevedrés en el año 1946 por el Instituto Padre Sarmiento de Estudos Galegos, continuador del trabajo del Seminario.

La estela, que era utilizada para recordar a difuntos, es una pieza singular al estar tallada por las dos caras, siendo una de las tres bifrontes localizadas en la provincia de Lugo. El bien fue objeto de diversos estudios por parte de investigadores.

El monumento, de granito, no dispone de ningún tipo de inscripción. Representa por una de sus caras a un matrimonio de difuntos, vestido a la romana, él con toga y ella con estola y palla (un chal). Las caras de los dos protagonistas están deshechas a causa del deterioro, tal y como describe la publicación "75 obras para 75 anos. Exposición conmemorativa da fundación do Museo de Pontevedra", editada en 2003.

Ya por el otro lado se recoge una imagen que dio lugar a varias teorías. Está representada una embarcación con sus velas y cuatro tripulantes, de los que solo asoma la cabeza. En la parte inferior hay un delfín, mientras que en la superior se puede ver un águila sobre una roca o bien sujetando un pez con sus garras.

En tiempos se identificó esta imagen con el conocido mito de Ulises y las sirenas, si bien fue desestimada por expertos como el arqueólogo y profesor gallego Fernando Acuña Castroviejo al observar "que faltan los elementos clásicos de la representación del tema Ulises y las sirenas".

Un viaje al más allá

Otra teoría es que el barco posiblemente haga referencia al medio para trasladar a los muertos al más allá, indica el Museo de Pontevedra. Además, los animales aluden al mundo de los fallecidos. El delfín sería el guía que conduciría la embarcación y a los tripulantes al más allá. Por último, se pensó que el barco, al ser una nave de carga de pequeño tamaño, podría hacer referencia a la profesión del fallecido, tal vez marino o comerciante.

Según la publicación "75 obras para 75 anos", sus características, técnicas y situación geográfica "fan que poidamos falar dun centro de produción do que sairían outras pezas", tal es el caso de sendas estelas halladas en Atán (Pantón) y Adai (Lugo). "Este obradoiro funcionaría arredor do século III e a súa produción sería unha mostra dos gustos da sociedade dos grandes propietarios das "villae" baixo imperiais do convento lucense", señala el libro.

La publicación destaca que la estela de Vilar de Sarria es "unha mostra dunha obra culta, feita de encargo, nun ambiente provincial cun nidio senso funerario". Una pieza que un siglo después de ser desenterrada continúa dando muestra del pasado romano de las tierras sarrianas.