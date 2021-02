José Luis López: "A partir deste ano cada veciño pagará polo consumo de auga"

O Páramo é un oasis no medio da pandemia. Non se rexistraron contaxios por coronavirus —oficialmente hai un dunha persoa, pero non reside no municipio— e os veciños extreman a precaución para manter a boa saúde.

A xente está moi mentalizada de que hai que ter coidado. Estamos concienciados de que toda precaución é pouca. A sorte tamén axuda porque o coronavirus pode aparecer en calquera lado e en calquera momento.

Teñen especial coidado con algo?

Insistimos en que hai que seguir as normas básicas de hixiene de mans, uso de máscara e distanciamento, pero eu incidiría moito en pedir coidado á xente que vén de fóra do concello. Hai que ser moi prudentes nas visitas, xa sexa á familia, por traballo ou por calquera outro motivo xustificado.

Cre que a xente pode baixar a garda ao ver que non hai casos?

Non é posible relaxarse. Hai que estar concienciados de que temos un problema moi serio e que se veñen mal dadas podemos pasar de cero a cen moi rápido.

Está afectando esta situación ao traballo do Concello?

As oficinas seguen funcionando con normalidade. Puxemos mamparas, dispensadores de xel e desinfectamos con frecuencia os locais públicos. O que si evitamos son as reunións de xente.

Tomou o Concello algunha medida adicional para paliar os atrancos que a pandemia ocasiona na vida dos veciños do Páramo?

Prestamos os servizos básicos coma sempre e estamos a disposición dos veciños por se necesitan algo. Por exemplo, cando se suspenderon as clases presenciais e continuou a docencia online, había rapaces que non tiñan conexión a internet na casa e o Concello ocupouse de xestionárllela.

Supoño que o servizo de axuda a domicilio terá un papel fundamental nestes tempos. Está funcionando a pleno rendemento e con moita precaución para que toda a xente que o necesite reciba a atención precisa.

En que están traballando agora?

Estamos rehabilitando o concello vello para transformalo en centro social, para que os veciños teñan un lugar onde realizar actividades diversas. Os traballos estanse facendo a través dun obradoiro de emprego. Tamén estamos cambiando luminarias en distintos puntos do concello, para substituír as actuais por focos led. É a primeira fase dun total de tres, nas que renovaremos toda a iluminación do municipio.

Nestes momentos teñen en exposición o plan básico. Supoño que estas normas de seguridade condicionarán o contacto cos veciños.

Si, iso é complexo. Xuntamos a xente por parroquias para explicarlles a parte do plan que lles afecta e agora non se pode facer coma antes. Ten que ser nun local grande que permita o distanciamento. Os veciños van entrando pouco a pouco, dous ou tres cada vez, e o resto ten que esperar fóra.

É necesario que coñezan o plan para poder facer alegacións se o cren necesario.

Claro. Está aberto o prazo de exposición ao público para que a xente formule alegacións e solicite os cambios que considere oportunos. Estamos recibindo bastantes alegacións, sobre todo de xente que pide que as súas terras se cualifiquen dun ou outro xeito.

E cando empezarán as melloras nas estradas?

Estamos esperando a que pare de chover para empezar obras en diversas vías. Por exemplo, de Santa Andrea a Salgueiredo e de Salgueiredo a Piñeiro; de Gondrame a Pinte, no camiño de San Vicente a San Cibrao de Grallás, de Vilarmosteiro a Santa Andrea por Seoane, un formigonado en Trebolle, e tamén está previsto amañar os accesos ao centro médico cunha subvención do GDR.

Creo que tamén vai haber novidades en canto á xestión da traída de auga municipal.

Si. O Concello arrastra desde o ano 2014 unha débeda coa Xunta polo canon da auga. O custo acumulado ata o ano 2020 vaino asumir o Concello, pero a partir do 2021 imos intentar regularizar a situación e que cada veciño pague o que lle corresponda polo seu consumo. O Concello xa pagou 120.000 euros pola débeda acumulada coa Xunta ata o 2020 e pode que incluso teñamos que abonar algo máis porque estamos pendentes de saber se temos que asumir unha sanción polo retraso.

O cobro do servizo de auga irá acompañado dalgunha mellora?

Estamos facendo un estudo para ver como se pode mellorar a subministración de auga. A traída municipal consta de dous depósitos e estamos vendo o xeito de xestionar o servizo o mellor posible.



Moi persoal. Do fútbol á política



Traxectoria política

José Luis López López accedeu á alcaldía no ano 2019. Concorreu ás eleccións municipais como cabeza de lista da agrupación de electores Todo polo Páramo. A estrea desta formación nas urnas foi boa e conseguiu empatar a catro concelleiros co Partido Popular, que mantiña a alcaldía do Páramo desde había 36 anos con Gumersindo Liz á fronte. O apoio do PSOE para a investidura inclinou a balanza en favor de Todo polo Páramo e deulle a José Luis López o bastón de mando.



Afeccións

O actual alcalde foi presidente do equipo de fútbol local. Di que a súa vida social se viu moi afectada pola pandemia. "Vou da casa ao traballo e do traballo á casa". Bota de menos "quedar con xente", reunirse cos amigos "libremente", e di que iso será o primeiro que recupere cando se poida.