Los partidos preparan ya la maquinaria para los comicios en la comarca de Sarria

SARRIA. A falta casi de un año y medio para los próximos comicios municipales, la maquinaria electoral ya está en marcha en Sarria. Partidos como Podemos, En Marea o CxG preparan sus estrategias de cara a la cita de 2019, para la cual también existe una plataforma vecinal y no se descarta la formación de otras candidaturas como la de Ciudadanos, que intentarán disputar la tarta a PSOE, PP y BNG.

El último en subirse al carro electoral es Compromiso por Galicia, que esta misma semana anunció su intención de reactivar la agrupación local para presentar una lista, ya sin Benjamín Escontrela ni Antón Fortes, quienes lideraron la candidatura en 2015 y que ahora tienen la consideración de no adscritos. CxG prepara una propuesta renovada, aunque no cierra la puerta a recuperar a quien fue su número tres, Silvia Vázquez, actual edila de urbanismo y hoy también no adscrita

El partido busca obtener de nuevo representación en Sarria, al tiempo que intentará implantarse también en otros concellos de la comarca como O Incio y Triacastela, y afianzarse más en Samos, O Páramo y Láncara, donde cuenta con un edil en cada uno de ellos.

El Círculo Podemos Sarria, cuya cara visible es Paula de Santiago, tampoco oculta su deseo de participar en la política municipal. Esta agrupación, que organizó una manifestación para conservar servicios en la estación de tren, acordó en asamblea hace unos meses concurrir a las municipales, para lo cual plantea una confluencia con otras fuerzas.En Marea, abierta también a colaborar con otras formaciones integradas en la misma corriente, dio en diciembre los primeros pasos para su candidatura mediante la constitución de una agrupación local en un acto en Sarria al que asistió su portavoz, Luís Villares.

Más madrugadores fueron Benjamín Escontrela y Antón Fortes, quienes en marzo del pasado año ya promovieron una plataforma vecinal independiente, con la mirada puesta también en la formación de una lista electoral, a semejanza de aquel movimiento ciudadano que se fraguó en Sarria antes de las elecciones de 2015, capitaneado por Escontrela. Miembros de esta plataforma vecinal ya se implicaron recientemente en la movilización para reclamar mejoras en la residencia de mayores, aunque por el momento se desconoce si se presentarán como tal o si optarán por otras siglas.

Por lo que respecta a Ciudadanos, celebró en la localidad una primera asamblea hace casi dos años y ahora, reforzado por el éxito electoral en Cataluña, el partido intentará expandirse, siendo Sarria una plaza codiciada.

Otra agrupación fija en las últimas citas con las urnas es Independientes de Galicia (IG), cuyo líder, José Manuel Bello, tiene un electorado fiel, por lo que no se descarta que otros partidos intenten tantearlo para su lista. Como es previsible, repetirán PP (siete ediles), PSOE (cuatro y la alcaldía) y BNG (dos y gobierno en coalición), dándose ya por hecho que el portavoz de este último, Efrén Castro, volverá a encabezarlo.