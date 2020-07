Parte de una cornisa cayó este viernes en Rúa Nova sin causar daños

Una decena de cascotes de pequeñas dimensiones se precipitaron ayer sobre las tres y media de la tarde de una cornisa del edificio situado en el número 70 de la Rúa Nova de Sarria, sin causar daños materiales ni que afectasen a ninguna persona.

Agentes de la Policía Local de Sarria, que pasaban por la zona, se percataron de lo sucedido y alertaron a los vecinos de lo ocurrido. Como medida de prevención, pusieron una cinta para que los viandantas no pudiesen pasar por la acera, por posibles nuevos desprendimientos. Además, informaron de los hechos al presidente de la comunidad de vecinos, que no se encontraba en el domicilio.

VEHÍCULOS. Por suerte, el suceso no afectó a ninguna persona ya que en ese momento no circulaba nadie por esa calle. Asimismo, no hubo daños materiales, debido a que no transitaban vehículos ni se encontraban estacionados en la zona, ya que en la Rúa Nova es una calle en la que está prohibido aparcar en ese margen.

Uno de los vecinos del edificio, que estaba en la calle mirando los restos de la cornisa, aseguró que no se había percatado de lo sucedido hasta que su esposa vio a los agentes de la Policía Local.